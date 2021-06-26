صوت للفرعون.. كوكا ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

تواجد الدولي المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة، أفضل لاعب في بطولة الدوري اليوناني عن عام 2020 - 2021.

وكشف الموقع الرسمي للموقع اليوناني، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب الموسم المنقضي بالدوري اليوناني، والتي شهدت تواجد ثنائي أولمبياكوس أحمد حسن كوكا والمغربي يوسف العربي.

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محمد صلاح يكسب رهان الموسم من كوكا:

تفوق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على مواطنه أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، في عدد الأهداف المسجلة خلال الموسم المنقضي.

كان أحمد حسن كوكا كشف خلال حوار له مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، مطلع الموسم المنقضي، عن رهانه مع محمد صلاح.

وقال أحمد حسن كوكا:" " صلاح صديق قديم، ونحن من جيل واحد، تحدثنا عن العديد من الذكريات خلال لقاءنا الأخير، وخلال الحديث أخبرته بأنني سأسجل أهدافا أكثر منه خلال الموسم الجديد، فما كان منه إلا أن قبل الرهان، وقال لي لن تربح".

ويستعرض " صدى البلد أرقام محمد صلاح وأحمد حسن كوكا خلال موسم 2020 - 2021:

محمد صلاح:

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 37 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 22 هدفا، وصنع 5 آخرين.

احتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.

خاض محمد صلاح 10 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، سجل 6 أهداف ، وصنع هدف وحيد.

كما شارك محمد صلاح مع ليفربول في كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، سجل خلالهما 3 أهداف.

إجمالي عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 31 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 6 آخرين.

محمد صلاح لم يتوج بأي لقب مع ليفربول هذا الموسم، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

أحمد حسن كوكا:

شارك كوكا مع فريق أولمبياكوس في 17 مباراة في الدوري اليوناني، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 آخرين، كما، كما شارك في 8 مباريات في البلاي أوف، سجل هدفين وصنع مثلهما.

غاب أحمد حسن كوكا عن أولمبياكوس اليوناني لمدة 50 يوما، خلال الموسم الحالي، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتعرضه لمضاعفات.

لعب كوكا 7 مباريات في كأس اليونان، سجل 3 أهداف وصنع هدف.

خاض أحمد حسن كوكا 3 مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، سجل هدف وحيد.

إجمالي عدد أهداف أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس هذا الموسم 13 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف.

توج أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني موسم 2020- 2021.