عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صوت للفرعون.. كوكا ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

أحمد حسن كوكا مهاجم
أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني

تواجد الدولي المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة، أفضل لاعب في بطولة الدوري اليوناني عن عام 2020 - 2021.

 

وكشف الموقع الرسمي للموقع اليوناني، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب الموسم المنقضي بالدوري اليوناني،  والتي شهدت تواجد ثنائي أولمبياكوس أحمد حسن كوكا والمغربي يوسف العربي.

 

يمكنكم التصويت لـ أحمد حسن كوكا، عبر الرابط التالي

 

محمد صلاح يكسب رهان الموسم من كوكا:

 

تفوق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على مواطنه أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، في عدد الأهداف المسجلة خلال الموسم المنقضي.

 

كان أحمد حسن كوكا كشف خلال حوار له مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، مطلع الموسم المنقضي، عن رهانه مع محمد صلاح.

 

وقال أحمد حسن كوكا:"  " صلاح صديق قديم، ونحن من جيل واحد، تحدثنا عن العديد من الذكريات خلال لقاءنا الأخير، وخلال الحديث أخبرته بأنني سأسجل أهدافا أكثر منه خلال الموسم الجديد، فما كان منه إلا أن قبل الرهان، وقال لي لن تربح".

 

ويستعرض " صدى البلد أرقام محمد صلاح وأحمد حسن كوكا خلال موسم 2020 - 2021:

 

محمد صلاح:

شارك محمد صلاح مع ليفربول في  37 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 22 هدفا، وصنع 5 آخرين.

 

احتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.

 

خاض محمد صلاح  10 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، سجل  6 أهداف ، وصنع هدف  وحيد.

 

كما شارك محمد صلاح مع ليفربول في كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، سجل خلالهما 3 أهداف.

 

إجمالي عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 31 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 6 آخرين.

 

محمد صلاح لم يتوج بأي لقب مع ليفربول هذا الموسم، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

 

أحمد حسن كوكا:

شارك كوكا مع  فريق أولمبياكوس في 17 مباراة في الدوري اليوناني، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 آخرين، كما، كما شارك في 8 مباريات في البلاي أوف، سجل هدفين وصنع مثلهما.

 

غاب  أحمد حسن كوكا عن أولمبياكوس اليوناني لمدة 50 يوما، خلال الموسم الحالي، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتعرضه لمضاعفات.

 

لعب كوكا 7 مباريات في كأس اليونان، سجل 3 أهداف وصنع هدف.

 

خاض أحمد حسن كوكا 3 مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، سجل هدف وحيد.

 

إجمالي عدد أهداف أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس هذا الموسم 13 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف.

 

توج أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني موسم 2020- 2021.

كوكا أولمبياكوس الدوري اليوناني بطولة الدوري اليوناني

ترشيحاتنا

إعمار الكوكب الأحمر.. الصين تنطلق لبناء قاعدة سكان على المريخ

حكاية فستان هز جامعة.. هل يُعاقب المتنمرين على حبيبة طارق؟

إحباط تهريب شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة بقرية البضائع.. صور

خالد الغندور يحسم الجدل حول حقيقة تطورات ملف تجديد عقد بن شرقي

صوت للفرعون.. كوكا ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

سلة الزمالك تسعى لحصد لقب بطولة دورى السوبر أمام الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعه لعملية جراحية

180 مليون جنيه.. شروط أشرف بن شرقي للموافقة على التجديد لـ الزمالك

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

اسم من الأسماء الحسنى لم يرد في القرآن إلا مرة .. تعرف عليه

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة وسواحل البلاد تسجل أعلى نسبة رطوبة

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ