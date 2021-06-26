إحباط تهريب شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة بقرية البضائع.. صور

تمكن رجال الجمارك بالساحة المبردة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حافظ ، من ضبط محاولة تهرب جمركى لعدد من الشعب المرجانية والكائنات البحرية النادرة بالمخالفة لإتفاقية سايتس CITES لحماية الكائنات المهددة بالانقراض وقانون شئون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفادت مصادر بجمارك مطار القاهرة بأنه لأثناء قيام وردية أخر الليل بالساحة المبردة بقرية البضائع بإنهاء إلاجراءات الجمركية على البضائع المصدرة أشتبه سليمان كمال فى مشمول البيان الجمركي رقم 35367 لسنة2021 بإسم شركة أ . ف . ج .ل مصدر على رحلة ميدل ايست المتجهه الي لبنان وهو طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 10 طرود أسماك زينة.

وبالعرض على محمد حافظ مدير الجمرك بقرية البضائع، قرر تشكيل لجنة برئاسة عصام عطية مدير الحركة وسليمان كمال رئيس الوردية وأيمن حسن رئيس قسم الحركة وإسلام قاسم مأمور التعريفة فتبين وجود 9 طرود مطابقة للمستندات المقدمة والطرد العاشر يحتوي على 20 قطعة من الشعاب المرجانية وشقائق النعمان وعدد 12 نجمة بحرية بالإضافة إلى مجموعة من أسماك الزينة .

وتم العرض على لجنة مشتركة من الثروة السمكية واللجنة العلمية لشئون الحياة البحرية ومكتب الحياة البرية فأكدت اللجنة أن هذه الأصناف من الكائنات البحرية النادرة الممنوع تصديرها ومخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وأوصت اللجنة بتسليم الطرد إلى محميات البحر الاحمر ومعهد علوم البحار بالغردقه .

وقرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021 و ذلك بعد العرض علي هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات و الواردات الجوية .

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