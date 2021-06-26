سلة الزمالك تسعى لحصد لقب بطولة دورى السوبر أمام الاتحاد السكندري

يلعب فريق كرة السلة الأول، بنادي الزمالك مباراة حاسمة أمام منافسه الاتحاد السكندري ، اليوم في تمام الساعة السابعة مساء في مباراة خامسة، لحصد لقب بطولة دورى السوبر .

وفاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بـ نادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد مرعي، بنتيجة 74 - 69، في إطار ثالث لقاءات سلسلة الدور النهائي لـ دوري السوبر.

موعد مباراة الحسم بين الزمالك والاتحاد السكندري

ويلعب فريق سلة نادي الزمالك امام الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة والحاسمة اليوم السبت بصالة حسن مصطفي ب 6 أكتوبر .

تتويج الزمالك بالدوري

يحتاج نادي الزمالك للفوز في المباراة اليوم للتويج بلقب دورى السوبر أما في حالة فوز الاتحاد السكندري يلجأ الفريقين إلي مباراة خامسة لحسم بطل دوري السوبر .

نتيجة المباراتين السابقتين

وخسر نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري في أولى جولات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 56 / 83 فى المباراة الأولى، بينما تمكن فريق الزمالك من الفوز في ثاني مواجهات دور نهائي دوري السوبر أمام نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 80/70.

وتأهل نادي الزمالك ، إلى نهائي دوري السوبر السلة بعد الفوز على الجزيرة 3/0 في مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر 3/0 في منافسات نفس الدور.