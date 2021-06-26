إعصار ضخم يضرب التشيك وسقوط قتلى وعشرات الجرحى

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل إعصار ضخم يضرب جمهورية التشيك ويسفر عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى



وقد ضرب إعصار ضخم مناطق عدة في جنوب شرق جمهورية التشيك وأسفر عن مقتل 5 أشخاص إضافة إلى تدمير عشرات المنازل وتحطيم السيارات والمساحات الخضراء.



وقد تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات. وتواصل فرق الإنقاذ والجهات المعنية عمليات البحث عن المزيد من الجرحي الذين لا زالوا متواجدين تحت أنقاض منازلهم المدمرة.

وقد وضع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، جمهورية التشيك على قائمته الخضراء، أو قائمة الدول ذات "الخطورة المنخفضة" من حيث الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يسهل السفر من وإلى دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته باللغة الانجليزية اليوم السبت - أن جمهورية التشيك اتجهت أيضا إلى تخفيف قيود السفر، حيث أضافت كل من الولايات المتحدة وتايوان وألبانيا وهونج كونج ولبنان ومقدونيا الشمالية إلى قائمتها للدول الآمنة من عدوى فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ومن بين الدول غير الأوروبية التي ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الآمنة من حيث مستوى عدوى "كورونا": استراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية



احتشد نحو أربعة آلاف شخص في وسط العاصمة التشيكية براغ للمطالبة بتنحي وزيرة العدل ماري بينيسوفا بدعوى قيامها بتقويض استقلال النظام القانوني في البلاد.



وذكر راديو براغ الدولي اليوم الأربعاء أن بينيسوفا تعرضت لانتقادات بسبب تحملها مسئولية الاستقالة الأخيرة للمدعي العام، بافيل زيمان، الذي ترك منصبه بدعوى تعرضه لضغوط من قبل وزيرة العدل.

وطالب المتظاهرون بتأجيل تسمية النائب العام الجديد إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

