برلماني: خفض الدين 20% خلال 3 سنوات.. ومصر تتجه لتحقيق فائض بالميزانية

قال الدكتور إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزير المالية، محمد معيط بخصوص قدرة مصر على خفض الدين، حتى إنها جاءت ضمن أفضل الدول في خفض الدين مقارنة بالناتج المحلي وخفض العجز الكلي للموازنة الى 7.7% يؤكد أن مصر تنتهك سياسات إصلاحية واقتصادية فعالة للغاية بتوجيهات الرئيس السيسي، تغمرها الشفافية الكاملة.

وأضاف زكريا خلال تصريحات له اليوم، أن مؤشرات الآداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي تشهد تحسنًا كبيرا ولافتا فمن المتوقع بعد خفض الدين تسجيل نسبة نمو ايجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي وفائض أولي بنسبة 1.1% رغم كورونا وتوفير التمويل المطلوب، لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة في الصحة وغيرها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن طريقة تعامل مصر مع الديون والنجاح في خفض الدين كانت لافتة وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط، أمام غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بعدما جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال 3 سنوات فتراجع الدين من 108% عام 2017، ال 87.5 % فقط من الناتج المحلي عام 2021 واطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام الى نحو 3.7 عام في يونيو 2020.

وافاد نائب الاسكندرية إنها مؤشرات تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح سياسيًا وماليًا واقتصاديًا وأن خطة الاصلاح والتطوير تبدو جيدة للغاية ويتفاعل معها كل المصريين.