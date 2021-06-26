أعراض جديدة وظهور عام 2020 .. تعرف على آخر الدراسات والحقائق حول فيروس كورونا

أدوية فيروس كورونا المستجد تعتمد على الأجسام المضادة

سبب انخفاض الإصابة بالإنفلونزا والفيروسات خلال جائحة كورونا

الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا هامة لمرضى زراعة الأعضاء

علامة جديدة تشير بإصابة الشباب بفيروس كورونا

أعراض فيروس كورونا الجديدة عند الأطفال

أهمية حصول الناجين من فيروس كورونا على اللقاح

منذ ان ظهر فيروس كورونا في أواخر 2019 وبدأ في دخول مصر أوائل عام 2020، فقد ظهرت معه العديد من الدراسات والأبحاث والتي كشفت لنا الكثير من الخفايا عن فيروس كورونا ومحتوياته الجديدة، الامر الذي أصابنا بالخوف تارة، والإطمئنان تارة أخرى عند اكتشاف لقاح فعالة ضده، وفي هذا الصدد سنقوم بذكر ابرز الدراسات والأبحاث التي اجريت مؤخرا عن فيروس كورونا.

أدوية فيروس كورونا المستجد



توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أدوية فيروس كورونا من قبل باحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، إلى أن أدوية فيروس كورونا المستجد COVID-19 المصنوع من مزيج من نوعين من الأجسام المضادة كان فعالًا ضد متغيرات فيروس كورونا التاجي.



ووجد الباحثون، أن الجمع بين اثنين من ثلاثة أجسام مضادة وحيدة النسيلة من إنتاج Eli Lilly & Co أو Regeneron أو Vir Biotechnology Inc كانت فعالة أكثر السلالات المعدية التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وأفاد الباحثون، بأن استخدام الأجسام المضادة لعلاج المصابين بعدوى فيروس كورونا COVID-19 ، غالبًا في وقت مبكر من العملية بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أن ثبتت إصابته في أكتوبر .



وتشير نتائج الدراسة الجديدة، إلى أن الأدوية المصنوعة من اثنين من الأجسام المضادة فعالة للغاية في تحييد متغيرات فيروس كورونا التي لديها القدرة على التسبب في تفشي المرض.



أدوية فيروس كورونا المستجد





وقال كبير المؤلفين الدكتور مايكل دياموند أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، انه تتصرف الأجسام المضادة في المختبر؛ حيث ان الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي بروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي الطريقة التي يحارب بها الجهاز المناعي الفيروسات تمامًا مثل فيروس كورونا.



واضاف دياموند، لم تكن هناك مقاومة للأدوية للتركيبات على الإطلاق عبر جميع المتغيرات المختلفة لعدوى فيروس كورونا، وسيتعين علينا الاستمرار في مراقبة فعالية العلاج بالأجسام المضادة مع ظهور المزيد من المتغيرات، ولكن من المحتمل أن يكون العلاج المركب ضروريًا لعلاج العدوى بهذا الفيروس مع ظهور المزيد من المتغيرات.



وأظهرت النتائج أن الأجسام المضادة المفردة لديها قدرة قليلة على تحييد المتغيرات فيروس كورونا ولكن المزيج يحمي معظم الحيوانات من المرض؛ حيث فقدت الحيوانات التي أعطيت أجسامًا مضادة واحدة ما لا يقل عن 15 في المائة من وزنها على مدى ستة أيام ، وكان لديها التهاب في الرئة وكميات عالية من الحمض النووي الريبي الفيروسي في أنوفها وحلقها.



واكد الباحثون، انت الحيوانات التي عولجت بأجسام مضادة مركبة لم تفقد الوزن، ولم يكن لديها التهاب في الرئة ولديها كميات منخفضة من الحمض النووي الريبي الفيروسي في أنوفها وحلقها.

سبب انخفاض الإصابة بالإنفلونزا والفيروسات خلال جائحة كورونا

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن انتشار الفيروسات خلال جائحة فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة ويسكونسن، إلى أن حالات الإصابة بالإنفلونزا والفيروسات الموسمية الأخرى انخفضت بأكثر من 99 في المائة العام الماضي، وخلال موجة انتشار فيروس كورونا المستجد

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه تم اكتشاف حوالي 4800 حالة من حالات الإنفلونزا والالتهابات الشائعة الأخرى كل شهر قبل جائحة فيروس كورونا COVID-19 ، فيما تم اكتشاف 12 حالة فقط شهريًا في المتوسط أثناء الجائحة، وفا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البرطانية .



وتتطابق النتائج مع ما قاله العديد من العلماء سابقًا ، أن موسم الأنفلونزا العادي لم يحدث في أمريكا العام الماضي لأن التقنيع المنتظم والتباعد الاجتماعي منع انتشار مرض الجهاز التنفسي، وقد اعتمدت نتائج الدراسة على بيانات تم جمعها من يوليو 2018 إلى فبراير 2021، وتمت مقارنة ذلك بالبيانات من أبريل 2020 إلى فبراير 2021 لمقارنة معدلات الإنفلونزا قبل وبعد الوباء.



وأوضح الباحثون، انه انخفضت حالات الإنفلونزا من 4800 حالة كل شهر إلى 12 حالة في الشهر في المتوسط ​​، أي بانخفاض قدره 99.75 في المائة، وانخفضت حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى من 560 حالة في الشهر قبل الجائحة إلى 228 حالة في الشهر أثناء الجائحة.

سبب انخفاض الإصابة بالإنفلوزنزا والفيروسات خلال جائحة كورونا



كما وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 79 بالمائة في وصف المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج هذه الأمراض؛ حيث تطابق البيانات الواردة من ولاية ويسكونسن اتجاهًا وطنيًا ، حيث انخفضت حالات الإنفلونزا بشكل كبير في عام 2020.



وأفادت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، انه انخفضت حالات الإصابة بالأنفلونزا بنسبة 99 في المائة أثناء جائحة فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1316 حالة فقط في الفترة من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021 ، مقارنة بأكثر من 130 ألف حالة في نفس الفترة من العام السابق.



وقال الدكتور ويسلي لونج ، المدير الطبي لعلم الأحياء الدقيقة التشخيصية في مستشفى هيوستن ميثوديست، ان فيروس كورونا المستجد COVID-19 يعتبر السبب الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة الآن ، ولكن من المهم للأطباء أن يفكروا في مسببات الأمراض التنفسية الأخرى التي قد تسبب طفرات في المرض.

الجرعة الثالثة للقاح فيروس كورونا لمرضى زراعة الأعضاء

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون مؤخرا عن لقاح فيروس كورونا، في جامعة جونز هوبكنز، إلى أن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن تكون أكثر فعالية لمتلقي زراعة الأعضاء من الجرعتين الأوليين.



وأفاد الباحثون، بأن متلقي زراعة الأعضاء الذين لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة بعد الجرعتين الأوليين من لقاح فيروس كورونا شهدوا فعالية أكبر بعد حصولهم على الجرعة الثالثة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وتابع الباحثون، أن أكبر زيادة شوهدت كانت عن مستويات الأجسام المضادة التي ارتفعت 687 ضعفًا، بعدما حصل مرى زراعة الأعضاء على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.



ووجد الباحثون، أيضًا أن ثلث المرضى الذين طوروا مستويات الأجسام المضادة السلبية بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا، مما يعني أنه ليس لديهم أي خلايا مقاومة للمناعة من أول جرعتين أظهروا الآن زيادة في مستويات الأجسام المضادة.



أهمية الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمرضى زراعة الأعضاء



ويعتقد الباحثون، أن هذا قد يعني أن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا أكثر فعالية من الجرعتين السابقتين لبعض الأفراد ، على الرغم من أنهم لا يمكن أن يكونوا متأكدين حتى الآن.



ونظرت نتائج الدراسة في بيانات 30 مريضا خضعوا لعمليات زرع القلب أو الكلى أو الكبد أو الرئة أو البنكرياس؛ حيث تلقى جميع المرضى حقنتين من لقاح Pfizer-BioNTech و Moderna وتلقوا جرعة ثالثة من تلك اللقاحات أو جرعة Johnson & Johnson.



وأبلغ جميع المرضى الستة في الدراسة الذين أبلغوا عن مستويات منخفضة من الأجسام المضادة عن مستويات عالية من الأجسام المضادة بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا .



وأوضحت نتائج الدراسة، أنه من بين 24 مريضًا يعانون من ردود فعل سلبية للأجسام المضادة ، طور ستة استجابات عالية للأجسام المضادة ، وطور اثنان استجابات منخفضة للأجسام المضادة ، وما زال لدى الـ 16 مريضًا استجابات سلبية للأجسام المضادة.



وقال الدكتور ويليام ويربل المؤلف الرئيسي للدراسة وزميل في جون هوبكنز، ان الحصول على جرعات لقاحات فيروس كورونا الإضافية (مع نفس اللقاح أو لقاح مختلف) قد توفر للجهاز المناعي فرصة أخرى.



وأضاف ويربل، ان بعض مرضى الزرع الذين يعانون من استجابات مناعية بطيئة للبروتينات الأجنبية نتيجة للأدوية اليومية التي يتناولونها لقمع جهاز المناعة، كانوا قادرين على تعزيز المناعة منخفضة إلى مستويات قابلة للاكتشاف والحماية المثالية بعد حصولهم على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.



ويعتقد الباحثون أن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، والتي غالبًا ما تكون عبارة عن جرعة معززة تهدف إلى حماية الأشخاص من متغيرات COVID-19 ، يمكن دمجها في فوج العلاج لمتلقي زراعة الأعضاء من أجل حمايتهم.

علامة جديدة أولى أعراض فيروس كورونا

طالب الأطباء والعلماء مؤخرًا بـ تحديث قائمة أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لأن العطس أصبح الآن من بين الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بـ فيروس كورونا.

قال البروفيسور "تيم سبيكتور" المؤسس المشارك لدراسة أعراض فيروس كورونا المستجد، إن البيانات الحديثة أظهرت أن العلامات "الكلاسيكية" للإصابة بالفيروس قد تغيرت الآن مع زيادة الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

الدراسة هي أكبر دراسة جارية في العالم للفيروس مع أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يسجلون معلومات عن الأعراض والاختبارات واللقاحات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

أكدت شبكة سكاي نيوز أن جميع المشاركين أثبتت إصابتهم بالفيروس، وقال البروفيسور سبيكتور إن الصداع أصبح أيضًا الآن على رأس قائمة الأعراض الأكثر شيوعًا ، مع 60 ٪ من الأشخاص الذين اختبروا إصابة واحدة بالفيروس.

كان سيلان الأنف والتهاب الحلق أيضًا في المراكز الثلاثة الأولى والعطس مدرج في المرتبة الرابعة ، على الرغم من أنه يمكن الخلط بينه وبين الحمى.

كان السعال المستمر هو العَرَض الكلاسيكي الوحيد الأصلي الذي وصل إلى المراكز الخمسة الأولى، أما العلامتان التقليديتان الأخريان للحمى وفقدان حاسة الشم والذوق، تأتيان في المرتبة السابعة والتاسعة على التوالي.

قال البروفيسور سبيكتور: "لقد حان الوقت بعد عام ونصف ، لتغيير قائمة الأعراض الكلاسيكية لـ فيروس كورونا".

فيما تظهر البيانات الجديدة أن القائمة الكلاسيكية الحالية قد تعني أن الأشخاص غير المشخصين قد ينشرون الفيروس دون علمهم.

قال البروفيسور سبيكتور:"فيروس كورونا تتصرف بشكل مختلف الآن ، إنها أشبه بالزكام لدى الشباب ولا يدرك الناس ذلك ، وقد يعتقد الناس أنهم أصيبوا بنوع من البرد الموسمي وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد يفعلون ذلك"

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأباء خوفا على أبنائهم ، وفي حين أن لقاحات COVID-19 للأطفال لا تزال في وضع التطوير إلى حد كبير يظل عبء علاج الأطفال المصابين بـ COVID في التشخيص المبكر.

أكد موقعtimesofindia ، أن على الرغم من أن الخبراء يدعون أن الموجة الثالثة قد تكون أعراض فيروس كورونا عند الأطفال أكثر فتكًا ، إلا أن الأطباء يواصلون التأكيد على أن الأطفال مثلنا مثل البالغين يحتاجون إلى تشخيص مبكر ومساعدة في الوقت المناسب ليس فقط لمحاربة COVID ، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات مخيفة يجب على الأباء أن يكونوا على اطلاع على أي أعراض مشتبه بها ، منذ الأيام الأولى.



بناءً على التقييمات السريرية ، إليك بعض أعراض فيروس كورونا عند الأطفال الأكثر شيوعًا والأولى التي أظهرها الأطفال الذين يعانون من COVID-19:

1- التهاب الحلق والسعال

في حين أن الأطفال أكثر عرضة للمعاناة من الحساسية الروتينية والتهابات الجهاز التنفسي ، فإن السعال المزعج وتغير الصوت والتهاب الحلق يمكن أن تكون علامات على التهاب الجهاز التنفسي العلوي الناجم عن COVID-19، شجعهم على الغرغرة وتناوُل البخار واستخدام شراب مضاد للسعال بعد استشارة الطبيب.

قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من سيلان الأنف أو الحكة أو الاحتقان أو المعاناة من حاسة الشم المتغيرة.

2- التعب وآلام العضلات

تعد آلام العضلات وآلام الجسم والصداع من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، يقترح الأطباء أيضًا أن الالتهاب الناجم عن الفيروس يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مماثلة لدى الأطفال الأصغر سنًا، بصرف النظر عن الألم يمكن للأطفال أيضًا تجربة انخفاض في مستويات الطاقة ، أو الخمول ، أو النعاس ، أو التعب ، إذا كان هناك اشتباه في تعرضهم لـ COVID-19.

عند الأطفال والرضع ، يمكن أيضًا أن يظهر التعب والألم من خلال مشاكل سلوكية غير عادية.

3- حمى وقشعريرة

يمكن للأطفال تسجيل حمى قد تصل إلى 39 درجة عندما يصابون بـ COVID-19، في حين أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل معتدل شائع أيضًا في الأمراض الفيروسية الروتينية الأخرى المنتشرة في الدورة الدموية ، يمكن أن تكون حمى COVID مصحوبة بقشعريرة وألم وضعف.

في معظم الحالات ، تنفجر الحمى بعد 2-3 أيام (للأطفال) ومع ذلك ، إذا استمرت الأعراض لأكثر من 5 أيام ، فاطلب رعاية متخصصة لأنها يمكن أن تكون علامة محتملة على الإصابة بفيروس كورونا ، وهي مضاعفة خطيرة لـ COVID.

4- الإسهال وآلام المعدة

كما أصبح واضحًا ، يمكن أيضًا ربط أعراض العدوى المعدية المعوية الحادة بمعركة COVID المشتبه بها، بالنسبة للأطفال يمكن أن تكون بعض الأعراض المزمنة الشائعة هي الغثيان ، وحركات فضفاضة ، وتشنجات في البطن ، وتقرحات في تجويف الفم.

يمكن للأطفال أيضًا أن يفقدوا شهيتهم ، أو يشعرون بالضعف ، أو يعانون من اضطراب في المعدة ، أو يظهرون عدم القدرة على ابتلاع أو تناول الطعام.



5- الطفح الجلدي واحمرار العيون

لطالما تم الحديث عن الأعراض الجلدية المتعلقة بـ COVID-19، في حين أن الأطفال قد لا يصابون بعدوى خطيرة أو يكون لديهم أعراض أقل مقارنة بالبالغين ، إلا أنهم غالبًا ما يظهرون علامات الالتهاب السطحي خلال الأيام الأولى ، أو حتى الأيام التي تظهر قبل ظهور الأعراض.

يمكن رؤيتها على شكل بثور ، احمرار ، خلايا ، طفح جلدي ، حكة في الجلد ، احمرار وحكة في العينين ، تورم.

قد يتطلب اللون المزرق على الشفاه أو تغير لون الجلد مزيدًا من الاهتمام.

أهمية حصول الناجين من فيروس كورونا على اللقاح

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن متعافي فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا كوفيد -19 قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بعدوى فيروس كورونا كانت لديهم استجابات مناعية كافية لمكافحة COVID-19 بعد تلقي حقنة واحدة فقط من لقاح من جرعتين، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وتابع الباحثون، أن الحقنة الثانية لم توفر مناعة إضافية ضد فيروس كورونا لمن تلقوا وكانوا قد أصيبوا قبل الحصول على اللقاح، وتقدم نتائج الدراسة دليلاً على أن العديد من الأشخاص حول العالم يتمتعون بالحماية أكثر مما كان يعتقد سابقًا.



وأشار الباحثون، إلى أن المناعة الطبيعية التي يمكن أن يشكلها الشخص ضد عدوى فيروس كورونا COVID-19 ، و الأجسام المضادة الطبيعية كانت كافية لوقف العدوى مرة أخرى.



أهمية حصول الناجين من فيروس كورونا على اللقاح



وقام الباحثون بتجنيد 36 شخصًا أصيبوا سابقًا بـ عدوى فيروس كورونا COVID-19 و26 شخصًا ليس لديهم تاريخ معروف للفيروس؛ حيث تلقى كل مشارك حقنة واحدة من لقاح Pfizer-BioNTech أو لقاح فيروس كورونا Moderna.



واوضح الباحثون، انهم وجدوا بأن 26 شخصًا ليس لديهم تاريخ من عدوى فيروس كورونا COVID مسبقا، وبسبب عدم وجود أجسام مضادة ، طوروا جميعًا مستويات من الأجسام المضادة مشابهة لشخص مصاب بعدوى خفيفة بالفيروس بعد الحصول على جرعة اللقاح الأولى ، واستغرق الأمر جرعتين للحصول على مستويات مساوية لمستويات الشخص الذي أصيب بالفيروس.



وأكد الباحثون، انه أظهر جميع الناجين من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 البالغ عددهم 36 شخصًا مستويات أجسام مضادة مماثلة لشخص أصيب بالفيروس بعد جرعة واحدة فقط، وعلاوة على ذلك ، لم يظهروا زيادة في مستويات الأجسام المضادة بعد تلقي الجرعات الثانية.



وتقود النتائج الباحثين إلى الاعتقاد بأن الأجسام المضادة التي تنتج بشكل طبيعي عن طريق عدوى فيروس كورونا COVID قد تكون بدائل صالحة للوقاية من الإصابة مرة اخرى بالفيروس.



وقال كبير المؤلفين الدكتور أوتو يانغ ، الأستاذ في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، انه تشير بياناتنا إلى أن الشخص الذي سبق أن أصيب بعدوى فيرس كورونا COVID-19 لديه استجابة هائلة بعد التطعيم الأول من ولا يستفيد من الجرعة الثانية.