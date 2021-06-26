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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ساقية الصاوي .. مباراة الأهلي والترجي بنفس تيكت حفل علي الالفي.. تفاصيل

صدى البلد

تستعد  ساقية الصاوي لاستقبال حفل غنائي للمطرب على الألفى  اليوم في تمام الساعة 7 مساء على مسرح النهر.

كما أعلنت ساقية الصاوي عن أن من سيشتري التيكت سيحظى بمشاهدة مباراة الأهلي و الترجي التونسي  في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنفس التيكت.

عن علي الالفي

على الألفى، مطرب و ملحّن و منتج موسيقى مصرى، بدأ نشاطه منذ سن مبكرة من غناء فى الطفولة ثم في كورال الجامعة وحاز على لقب سوبر ستار الجامعة بقناة السويس بعد حصوله على أفضل صوت على مستوى الجامعة أربع سنين متتالية. بدأ مشواره الاحترافي في القاهرة عام 2007 من خلال فرق الشباب في دار الأوبرا وغيرهم ، اشتهر بغناء الشارات و تترات المسلسلات و الأفلام.

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يستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تأكيد التأهل للمباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي و الترجي التونسي 

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الترجي على استاد "السلام وي" في القاهرة، مساء السبت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium " و "beIN Sports HD 4".

ويعود الترجي للعب في القاهرة أمام مضيفه الأهلي بعد غياب 10 سنوات، عندما يلتقيان على ملعب الأهلي بالسلام، الذي يلعب عليه الفريق التونسي لأول مرة.

 

الجدير بالذكر ان ساقية الصاوي استضافت أمس "عامر التونى" ومولويته المصرية فى رحلة لبحور الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية.

المولوية المصرية

"المولوية المصرية" تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الاشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

استطاع التونى أن يصدر البيان الفكري للمولوية المصرية ليكون أول مانيفستو للمولوية في العالم يفسر فيها تصورة للتصوف ومن ثم الرموز والحركات والإيقاعات

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