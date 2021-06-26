عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور أحمد السبكي يوضح آلية عمل كبسولات التخسيس

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن المريض القادر على فقدان ما يقرب من 15 كيلو ، هو دليل على أن لديه القدرة والإرادة ، على فقدان المزيد من الوزن ، وقابلية جسمه على تلقي كبسولات التخسيس .

 

وأضاف الدكتور أحمد السبكي ، خلال لقائه ببرنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كبسولات التخسيس تمتاز بأنها تقلل من هرمون الجوع ، وتزيد من معدلات الحرق ، من خلال العمل على إشغال مساحة كبيرة داخل المعدة .

 

وتابع استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس ، أن عمليات السمنة أحد أساليب علاج مرض السكر بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن العمليات تعمل على إحداث فارق حقيقي لعلاج مرضى السكر بشكل نهائي ، مشيراً إلى أن جراحات السمنة تُمكن المريض بعد ذلك أن يتخلص من المضاعفات الخطيرة لمرض السكر، وكذلك يتخلص المريض من الاستمرار على تناول الأدوية أو الأنسولين وبالتالي يستطيع أن يعيش بعد العملية حياة طبيعية مثل أي شخص عادي، ويتحقق ذلك بنسبة نجاح من 70% إلى 100% حسب حالة المريض.

 

ووجه " السبكي " رسالة لمريض السكر ، قائلاً : " مريض السكر يحتاج لإجراء الفحوصات الروتينية مثل صورة الدم الكاملة، إلى جانب السكر التراكمي، وأحيانًا نحتاج تحليل كفاءة البنكرياس، والهدف كله من هذه الفحوصات هو الاطمئنان على المريض للتأكد من النتيجة الفعالة للعملية، وأن يعود المريض بعد العملية بكفاءة جيدة لعمل البنكرياس مما يمكنه من التوقف عن تناول الأنسولين والأدوية تمامًا " .

كبسولات التخسيس الدكتور أحمد السبكي جراحات السمنة والسكر جراحات السمنة طبيب البلد

ترشيحاتنا

إعمار الكوكب الأحمر.. الصين تنطلق لبناء قاعدة سكان على المريخ

حكاية فستان هز جامعة.. هل يُعاقب المتنمرين على حبيبة طارق؟

إحباط تهريب شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة بقرية البضائع.. صور

خالد الغندور يحسم الجدل حول حقيقة تطورات ملف تجديد عقد بن شرقي

صوت للفرعون.. كوكا ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

سلة الزمالك تسعى لحصد لقب بطولة دورى السوبر أمام الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعه لعملية جراحية

180 مليون جنيه.. شروط أشرف بن شرقي للموافقة على التجديد لـ الزمالك

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة وسواحل البلاد تسجل أعلى نسبة رطوبة

اسم من الأسماء الحسنى لم يرد في القرآن إلا مرة .. تعرف عليه

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ