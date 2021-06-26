الدكتور أحمد السبكي يوضح آلية عمل كبسولات التخسيس

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن المريض القادر على فقدان ما يقرب من 15 كيلو ، هو دليل على أن لديه القدرة والإرادة ، على فقدان المزيد من الوزن ، وقابلية جسمه على تلقي كبسولات التخسيس .

وأضاف الدكتور أحمد السبكي ، خلال لقائه ببرنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كبسولات التخسيس تمتاز بأنها تقلل من هرمون الجوع ، وتزيد من معدلات الحرق ، من خلال العمل على إشغال مساحة كبيرة داخل المعدة .

وتابع استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس ، أن عمليات السمنة أحد أساليب علاج مرض السكر بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن العمليات تعمل على إحداث فارق حقيقي لعلاج مرضى السكر بشكل نهائي ، مشيراً إلى أن جراحات السمنة تُمكن المريض بعد ذلك أن يتخلص من المضاعفات الخطيرة لمرض السكر، وكذلك يتخلص المريض من الاستمرار على تناول الأدوية أو الأنسولين وبالتالي يستطيع أن يعيش بعد العملية حياة طبيعية مثل أي شخص عادي، ويتحقق ذلك بنسبة نجاح من 70% إلى 100% حسب حالة المريض.

ووجه " السبكي " رسالة لمريض السكر ، قائلاً : " مريض السكر يحتاج لإجراء الفحوصات الروتينية مثل صورة الدم الكاملة، إلى جانب السكر التراكمي، وأحيانًا نحتاج تحليل كفاءة البنكرياس، والهدف كله من هذه الفحوصات هو الاطمئنان على المريض للتأكد من النتيجة الفعالة للعملية، وأن يعود المريض بعد العملية بكفاءة جيدة لعمل البنكرياس مما يمكنه من التوقف عن تناول الأنسولين والأدوية تمامًا " .