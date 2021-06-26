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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ميثاق شرف للإعلام الرقمي.. مائدة مستديرة بجامعة القاهرة

كلية اعلام القاهرة
كلية اعلام القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ،  مائدة مستديرة بعنوان " ميثاق شرف للإعلام الرقمي " وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام . 

 

وسيشارك في المائدة المستديرة، التي تغقد بعنوان ميثاق شرف للإعلام الرقمي ،  بعض اساتذة الكلية ورؤساء تحرير بعض الصحف والبوابات والمواقع الإلكترونية ، ومنهم الكاتب الصحفي أحمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد ، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 من يوليو القادم بقاعة المؤتمرات . 

 

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وقبل مائدة ميثاق شرف للإعلام الرقمي ، نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة علمية عبر الانترنت "وبينار" حول "أدوات جمع البيانات في البحوث الإعلامية"، ناقشت مفهومها ومهاراتها، والتحديات التي تواجهها، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، حاضر فيها الدكتور بركات عبدالعزيز، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابقا، و بحضور عدد من أساتذة الكلية والباحثين وطلاب الدبلومات المهنية وبرامج الماجستير الإلكتروني.

 

‎وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن هدف هذه اللقاءات العلمية، تنمية مهارات الباحثين، بحيث يمتلكون أدوات البحث وآلياته وتقنياته، لتصبح نتائج بحوثهم ملتزمة بالضوابط العلمية، التي تجعلها صالحة للتطبيق في الواقع، ويطمأن إليها، وفق المعايير العلمية العالمية، لاسيما وأن كلية الإعلام تخطو نحو الاعتماد الدولي.

 

‎وقالت الدكتورة وسام نصر، إن الدكتور بركات عبدالعزيز خبير متميز في مناهج البحث وتطبيقات الإحصاء في مجال الإعلام، مشيرة إلى أن لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية وافقا على أن يكون حضور الباحثين للندوات العلمية، وكتابة تقرير حول جوانب الاستفادة منها، شرطا من شروط التسجيل للرسائل العلمية، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة الباحث، والهدف منه ليس التعسير على الباحث بقدر ما هو يستهدف إفادته.  

 

‎وشدد الدكتور بركات عبدالعزيز، على أهمية حضور الباحثين للفعاليات العلمية، والالتزام بالقواعد العلمية والمنهجية، موجها التحية لعميدة الكلية ووكيلة الدراسات العليا على إقامة الندوات العلمية.

 

‎وعدد عبدالعزيز ، أدوات ومناهج البحث العلمي الكمية والكيفية، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي ليس معرفة الأدوات، وإنما تصميمها وتطبيقها، بحيث تجيب على المشكلة البحثية، مع إمكانية تكامل عدة أدوات معا، خصوصا في بحوث الإعلام عبر الانترنت.

كلية الاعلام جامعة القاهرة مائدة مستديرة رئيس تحرير موقع صدى البلد رئيس جامعة القاهرة الدكتورة هويدا مصطفى ميثاق شرف للإعلام الرقمي

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