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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضبط 5 موبايلات مع الطلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية خلال يوم

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

أدى 733 ألف و301 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات) صباح اليوم، الامتحان فى 241 مادة امتحانية (237 مادة فترة أولى – 4 مواد فترة ثانية) داخل 3111 لجنة للامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

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وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

 

واطمأن الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية وهاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، علي انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عدد من اللجان وهي شبرا الخيمة التجارية المتقدمة والسلام الصناعية بنات وشبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عدة ملاحظات بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول حيث تم ظبط 5 تليفونات محمولة بحوزة الطلاب وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

 

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في 1431 مادة امتحانية يتم أداؤها في 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب 816948 بمشاركة 212951 ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

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