عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

د. محمد عونى يكتب: انتهاء شهر العسل بين الأهلى ومروان محسن

صدى البلد

اقترب مروان محسن مهاجم النادى الاهلى ومنتخب مصر من الرحيل عن  القلعة الحمراء فى نهاية الموسم وذلك بعدما تعمد اللاعب الهروب من السفر مع الفريق الى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بحجة الإصابة فى الركبة وبعد التأكد من عدم إصابة اللاعب تم تجميد اللاعب سواء امام نهضة بركان فى قطر ببطولة السوبر الأفريقى او فى مباراتى الترجى التونسى الذهاب والعودة فى الدور قبل النهائى ببطولة افريقيا وجاء ذلك تمهيدا للاستغناء عن اللاعب خلال الفترة القادمة وجاء غضب ادارة النادى من اللاعب بعد قيامه بتصوير اعلان دون علم النادى الاهلى بجانب تهكمه على نفسه فى إضاعة الفرص مما ادى إلى استياء الجميع سواء صناع القرار بالقلعة الحمراء او جماهير النادى العريقة 
وخلال السطور القادمة سنكشف عن من هو مروان محسن واهم إنجازاته مع المارد الأحمر.
مروان محسن فهمي ثروت، من مواليد القاهرة في 26 فبراير 1989، وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب حاليًا لصالح النادي “الأهلي” في الدوري المصري الممتاز، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

وتعاقد معه النادي الأهلي في صفقة وصلت قيمتها إلى عشرة ملايين جنيه مصري.
بدأ مشوار المهاجم مروان محسن، الذى انتقل للأهلى في 7 يونيو 2016، بصفقة انتقالية تقدر بـ 10 ملايين جنيه من النادى الإسماعيلى.

وكان “مروان” ضمن صفوف نادى بتروجيت، حيث لعب 73 مباراة، سجل فيها 18 هدفًا، وصنع 3 أهداف. ثم احترف فى نادى “جيل فيسنتى” البرتغالى، والذى لعب معه 26 مباراة، وحقق فيها هدفين، وصنع 3 أهداف
بينما شارك “مروان” في تجربته الاحترافية القصيرة بـ 3 مباريات في بطولة كأس البرتغال، و3 مشاركات في بطولة كأس الدوري البرتغالي. ثم عاد الي الإسماعيلى، حيث خاض  32 مباراة، حقق فيها 14 هدفًا، وانضم لصفوف المنتخب الوطنى، ولعب معه 12 مباراة، أحرز فيها 3 أهداف.
اختاره النادى الأهلى ليكون بديلاً للجابونى ماليك إيفونا؛ الذى ترك وقتها الفريق لينضم لفريق صينى بـ 8 ملايين دولار.

وفي عام 2017، أصيب “مروان” بقطع في الرباط الصليبى أثناء مباراة مصر والمغرب فى أمم افريقيا، أدت لغيابه عن الملاعب لـ 11 شهرًا، وبعد سنة تقريبًا من الإصابة رجع “مروان” للملاعب من جديد، وبالتحديد فى موسم (2017 – 2018)، ليلعب 13 مباراة في مختلف البطولات مع الأهلى
وفى الموسم نفسه، سجل “مروان” أربعة أهداف، بواقع 3 أهداف في الدورى، وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب صناعته لهدف وحيد.

شارك “مروان” مع الأهلي في 96 مباراة بشكل عام منذ انضمامه للفريق، نجح خلالهم في إحراز 24 هدفًا، وصنع 17 هدفًا أخر لزملائه بالفريق، ولغ مجموع دقائق مشاركاته 4950 دقيقة.

وسجل اللاعب 24 هدفًا بقميص الأهلي خلال الدقائق التي شارك فيها؛ بنسبة تبلغ هدف مع كل 250 دقيقة!

بينما خلال الموسم الجاري، شارك “مروان” في 18مباراة، حيث سجل خلالهم هدفين، وصنع 2 أخران.
استطاع “مروان” أن يحقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 4 مرات، كما شارك في تحقيق بطولة كأس مصر مرتين فقط.

كذلك حصل “مروان” مع النادي الأهلي علي لقب السوبر المحلي مرتين، وأيضًا علي لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، وبطولة السوبر الإفريقي مرة واحدة. وكان قد شارك أيضًا مع ناديه الأهلي في التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية في قطر.
جدير بالذكر ان اللاعب يرفض الخروج من الاهلى على سبيل الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائى والحصول على الاستغناء الخاص به.

ترشيحاتنا

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

حجازي: القانون الدولي في صفنا بقضية سد النهضة

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ