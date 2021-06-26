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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

د. محمد عونى يكتب: انتهاء شهر العسل بين الأهلى ومروان محسن

صدى البلد

اقترب مروان محسن مهاجم النادى الاهلى ومنتخب مصر من الرحيل عن  القلعة الحمراء فى نهاية الموسم وذلك بعدما تعمد اللاعب الهروب من السفر مع الفريق الى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بحجة الإصابة فى الركبة وبعد التأكد من عدم إصابة اللاعب تم تجميد اللاعب سواء امام نهضة بركان فى قطر ببطولة السوبر الأفريقى او فى مباراتى الترجى التونسى الذهاب والعودة فى الدور قبل النهائى ببطولة افريقيا وجاء ذلك تمهيدا للاستغناء عن اللاعب خلال الفترة القادمة وجاء غضب ادارة النادى من اللاعب بعد قيامه بتصوير اعلان دون علم النادى الاهلى بجانب تهكمه على نفسه فى إضاعة الفرص مما ادى إلى استياء الجميع سواء صناع القرار بالقلعة الحمراء او جماهير النادى العريقة 
وخلال السطور القادمة سنكشف عن من هو مروان محسن واهم إنجازاته مع المارد الأحمر.
مروان محسن فهمي ثروت، من مواليد القاهرة في 26 فبراير 1989، وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب حاليًا لصالح النادي “الأهلي” في الدوري المصري الممتاز، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

وتعاقد معه النادي الأهلي في صفقة وصلت قيمتها إلى عشرة ملايين جنيه مصري.
بدأ مشوار المهاجم مروان محسن، الذى انتقل للأهلى في 7 يونيو 2016، بصفقة انتقالية تقدر بـ 10 ملايين جنيه من النادى الإسماعيلى.

وكان “مروان” ضمن صفوف نادى بتروجيت، حيث لعب 73 مباراة، سجل فيها 18 هدفًا، وصنع 3 أهداف. ثم احترف فى نادى “جيل فيسنتى” البرتغالى، والذى لعب معه 26 مباراة، وحقق فيها هدفين، وصنع 3 أهداف
بينما شارك “مروان” في تجربته الاحترافية القصيرة بـ 3 مباريات في بطولة كأس البرتغال، و3 مشاركات في بطولة كأس الدوري البرتغالي. ثم عاد الي الإسماعيلى، حيث خاض  32 مباراة، حقق فيها 14 هدفًا، وانضم لصفوف المنتخب الوطنى، ولعب معه 12 مباراة، أحرز فيها 3 أهداف.
اختاره النادى الأهلى ليكون بديلاً للجابونى ماليك إيفونا؛ الذى ترك وقتها الفريق لينضم لفريق صينى بـ 8 ملايين دولار.

وفي عام 2017، أصيب “مروان” بقطع في الرباط الصليبى أثناء مباراة مصر والمغرب فى أمم افريقيا، أدت لغيابه عن الملاعب لـ 11 شهرًا، وبعد سنة تقريبًا من الإصابة رجع “مروان” للملاعب من جديد، وبالتحديد فى موسم (2017 – 2018)، ليلعب 13 مباراة في مختلف البطولات مع الأهلى
وفى الموسم نفسه، سجل “مروان” أربعة أهداف، بواقع 3 أهداف في الدورى، وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب صناعته لهدف وحيد.

شارك “مروان” مع الأهلي في 96 مباراة بشكل عام منذ انضمامه للفريق، نجح خلالهم في إحراز 24 هدفًا، وصنع 17 هدفًا أخر لزملائه بالفريق، ولغ مجموع دقائق مشاركاته 4950 دقيقة.

وسجل اللاعب 24 هدفًا بقميص الأهلي خلال الدقائق التي شارك فيها؛ بنسبة تبلغ هدف مع كل 250 دقيقة!

بينما خلال الموسم الجاري، شارك “مروان” في 18مباراة، حيث سجل خلالهم هدفين، وصنع 2 أخران.
استطاع “مروان” أن يحقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 4 مرات، كما شارك في تحقيق بطولة كأس مصر مرتين فقط.

كذلك حصل “مروان” مع النادي الأهلي علي لقب السوبر المحلي مرتين، وأيضًا علي لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، وبطولة السوبر الإفريقي مرة واحدة. وكان قد شارك أيضًا مع ناديه الأهلي في التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية في قطر.
جدير بالذكر ان اللاعب يرفض الخروج من الاهلى على سبيل الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائى والحصول على الاستغناء الخاص به.

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