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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 ملفات .. تفاصيل اجتماع رئيس مدينة بيلا مع مسئولي الوحدات القروية

رئيس مدينة بيلا
رئيس مدينة بيلا

عقد جمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أول اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى المركز، بعد حركة التغييرات الأخيرة التى أجراها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بين رؤساء الوحدات المحلية الجدد والقدامى بالمركز.

شارك في الاجتماع نواب رئيس مركز مدينة بيلا، وهم : أحمد عبد الواحد، وأيمن غالي، ومحمد أمير ضبعون، ورؤساء الوحدات القروية علي مستوي مركز بيلا.

استعرض رئيس مركز ومدينة بيلا خلال الاجتماع 5 ملفات مهمة علي مائدة النقاش مع رؤساء الوحدات القروية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت تلك الملفات: «قطاع النظافة العامة - التصدي لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة - متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية - تجميل الشوارع والإنارة العامة - متابعة تنفيد المشروعات القومية - البيئة».

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وكلف «ساطور»، رؤساء القرى بالتواجد الميداني بين الأهالي في القرى والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة سير العمل بالقرى لضمان الوقوف على الخدمات المقدمة لأهالينا في القري وتوابعها.

وشدد رئيس المركز والمدينة، على ضرورة تكثيف حملات النظافة بالقرى وصيانة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة، والاهتمام بتجميل مداخل القرى والشوارع والميادين وتشجيرها وإنارتها حتى تظهر بالمظهر اللائق، مع ضرورة إنجاز كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

كما شدد رئيس المدينة، بمنع البناء بدون أي تراخيص، وإصدار أي تراخيص يدوية لأعمال البناء، إلا من خلال المركز التكنولوجي فقط، علي أن يتم البناء وفقًا للقانون 119 لسنة 2008، وقرارات الوزير المحافظ في هذا الشأن، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة التعديات من المهد.

وأكد «ساطور»، علي ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير كافة المنشآت الحكومية والشوارع ولجان الدبلومات الفنية والثانوية العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس المدينة علي تلبية احتياجات القرى والتوابع ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجههم لتقديم الحلول العاجلة في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بيلا، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد على ضرورة التفاعل مع الأهالي بالقرى في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين. مؤكدًا على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين ومجازاة ومعاقبة المقصرين.

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