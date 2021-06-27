هل من حق الزوج محاسبة زوجته عن تقصيرها في العبادات؟ جمعة يجيب

هل من حق الزوج أن يفرض على زوجته نمطا معينا من التدين؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق.



وأجاب الدكتور علي جمعة خلال برنامج “والله أعلم” المذاع على cbc عن السؤال قائلا: إن الكل راع ومسئول عن راعيته، وأن المسئولية والسلطة وجهان لعملة واحدة.

ما المسئول عنه الزوج وما ليس مسئولا عنه

وقال علي جمعة إن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا"، فإن أصل الديانة ألا تزر وازرة وزرا أخرى وهي المسئولية الفردية، أما كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فهي مسئولية عن تهيئة أسباب الحياة والسعادة.

وأوضح علي جمعة أنه ينبغي على القائد والمسئول أن يريح من تحت مسئوليته وأن يوفر لهم أساسيات الحياة، "فهو تكليف قبل أن يكون تشريف" فالله كلف المسئول بالقيام بمن هم تحت مسئوليته، سواء كان زوجًا أو رئيسًا أو إمامًا للمسجد.

هل من حق الزوج محاسبة زوجته عن تقصيرها في العبادات

وتابع أما إذا كانت الزوجة ترفض مثلا صلاة النوافل فهو عليه أن يأمرها بالمعروف والتمسك بالفريضة وينهاها عن المنكر ، “فذمة الزوجة والأولاد منفصلة تماما بعد البلوغ منفصلة تمامًا عن الزوج، و”كل واحد منهم متعلق من عرقوبه".

وأشار “جمعة” إلى أن الله ضرب لنا أمثالا كثيرة في القرآن الكريم عن ذلك ، مثل سيدنا ابراهيم الذي كان أبوه كافرًا، ونوحًا الذي كان ابنه كافرًا، وزوجة فرعون التي كانت زوجها كافرًا.

وأكد أن يوم القيامة ليس هناك أحد مسئول عن أحد، وإن الحدود في ذلك هي "النصيحة"، ذاكرًا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة"، مؤكدًا أن الزوجة والأولاد أولى، وأن ما قبل البلوغ تربية وما بعد البلوغ هو نصيحة.

هل التدين مسئولية اجتماعية ؟

قال الدكتور علي جمعة ردا على سؤال هل التدين مسئولية اجتماعية؟ : نعم التدين مسئولية اجتماعية، ونحن أمرنا بالنصيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الدين النصيحة”.

وأضاف علي جمعة أن النصيحة تكون ما بين الرجل وزوجته والزوجة وزوجها والأخ مع أخيه، اذا فهي واردة، قال تعالى “وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا”، والقول الحسن هو النصيحة.