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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشيخ يطرح أغنية "القلوب طرحت حجارة" .. فيديو

طارق الشيخ
طارق الشيخ

طرح المطرب طارق الشيخ أحدث أغانيه "القلوب طرحت حجارة" من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق واستوديو أحمد جودة.

 

تقول كلمات الأغنية :


انت ليه يا ابن ادم بتخاف ولا تختشيش
وليه بتقسي وتفتري ولو قدرتي مابتعفيش 
يا دنيا يادنيا الطمع علي رأي مين قالي كانت بيت لمين دي حسبه بالملي 
ياما ناس ملاها الغرور 
ياما ناس ملاها الغرور
عايشين بغش وزور وبيعملوا اللالي
بقي معقول يادنيا لسه علينا بتكدبي
وتعاندي الي كله شهامه وزي البحر بتقلبي.

 

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وقرر المطرب طارق الشيخ طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغان متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.

 

هند صبري طارق الشيخ عزيز الشافعي شعبان عبد الرحيم المطرب كورونا

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