2 مليون و350 ألف جنيه إيرادات الأفلام المعروضة أمس

شهدت دور العرض انتعاشة فى الإيرادات بمجرد عرض فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني والذى حقق إيرادات كبيرة فى أول يوم عرض أمس، الجمعة ، بعد حالة من التراجع شهدتها السينما فى الفترة الماضية.

وخلال التقرير التالي، نرصد بالأرقام آخر تطورات شباك التذاكر للأفلام المعروضة وإيرادات الأفلام أمس، الأربعاء حيث حققت إيرادات مجتمعة 2.350.024 جنيه.

مش أنا

حقق فيلم “مش أنا” إيرادات بلغت قيمتها 2.045.354 جنيه فى أول يوم عرض له بعد أن أقام تامر حسني عرضا خاصا يوم الثلاثاء الماضى.

قصة فيلم مش أنا

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.



أحمد نوتردام

استطاع فيلم الفنان رامز جلال الجديد تحقيق أكثر من 114.837 جنيه، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".



ماما حامل

وقد وصل فيلم “ماما حامل” إلى حوالي 89.139 جنيه، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت.

ديدو

حقق فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي أكثر من 87.968 جنيه وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.



وكان آخر أعمال الفنان كريم فهمى فى الدراما مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي عرض العام الماضى فى رمضان كما يشارك كريم فهمى فى فيلم السرب.



ثانية واحدة

حققت الفنانة دينا الشربيني حوالي 12.523 جنيه على طرح أحدث أفلامها بعنوان “ثانية واحدة”.



وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

الشنطة

ولم يستطع فيلم “الشنطة” أن يتجاوز حاجز الـ203 جنيه وهو من تأليف تامر عبد المنعم، بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، رضا إدريس، الطفلة بيري.

الفيلم من بطولة تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي، وهو من إخراج أحمد البدري.