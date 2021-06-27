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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: معرض الكتاب يعزز الوعي والمعرفة ويساهم في تنشيط الاقتصاد

النائب حسام زكي عضو
النائب حسام زكي عضو اللجنة الاقتصادية

قال النائب حسام زكي ، عضو اللجنة الاقتصادية ، بمجلس النواب،  ان معرض الكتاب 2021 الى جانب قيمته الثقافية المتمثلة في تعزيز الوعي ونشر المعرفة ونقل المجتمع إلى مجتمع قارئ باحث مطلع، وهي مقدمة أساسية لتحقيق نهضة شاملة تعليمية – اقتصادية – تنموية – فكرية، يمثل معرض الكتاب كذلك قيمة اقتصادية عندما يتم توظيفها واستثمارها لخدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتها فيه.

واضاف البرلمانى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فكرة إقامة معارض الكتب ولدت في الأساس، من رؤية اقتصادية تقوم على تضييق المساحة الجغرافية أمام طالب الكتاب والباحث عن الجديد في عالم الثقافة، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الناشر لعرض منتجاته أمام أكبر شريحة ممكنة من الناس ، وينبغي أن نعظم تلك القيمة أو الأهمية الاقتصادية في بلدنا خاصة مع السعي الحثيث لتنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق عوائد جديدة تعزز سياسات التنويع .

واكد عضو اقتصادية النواب، أن معرض الكتاب يساهم فى تنمية وتنشيط وتشجيع حركة البيع والشراء ممثلة في الكتب والمؤلفات والوسائط المرئية والسمعية وجميع الوسائل التعليمية المرافقة التي تحتاجها المكتبات العلمية والأكاديمية العامة والفردية وغيرها ، بجانب ما يصاحبها من نشاط ترويجي وتسويقي تقوم به المكتبات ودور النشر والكتاب لتقديم وترويج وعرض الكتب والمؤلفات الجديدة أو تلك التي حظيت بطبعات جديدة وظهرت بحلة حديثة تجذب الانتباه وتشد أنظار المهتمين والمطالعين والقراء والباحثين والهواة في اقتناء وشراء الكتب والمؤلفات، وما تقدمه من فرص وظيفية ـ وإن كانت لفترة وجيزة ـ ولكنها تشكل مكسبا للباحثين عن عمل الذين ستتعزز ثقتهم في أنفسهم .

موعد افتتاح معرض الكتاب

وأعلنت وزارة الثقافة عن النسخة الـ"52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس .

معرض الكتاب مصر البرلمان وزارة الثقافة مجلس النواب اقتصادية النواب

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