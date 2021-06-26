الأسرع من نوعها.. شاهد | لامبورجيني هوراكان المعدلة

أعلنت شركة AMS Performance المتخصصة في بناء السيارات الخارقة وبعض أسرع وأقوى سيارات نيسان جي تي آر في العالم، عن تعديلها للسيارة الأشهر من لامبورجيني في قوتها هوراكان.

وأوضحت شركة AMS Performance، أن السيارة لامبورجيني هوراكان تم تزويدها بمحرك تربو لتصبح بعد ذلك التعديل أسرع سيارة حول العالم من هذا الطراز، وهذا ما حققته هوراكان المعدلة فى حلبة Hail Mary Derby الشهيرة باختبار التسارع.

فتم تسارع السيارة لامبورجيني هوراكان المعدلة وقطعها لمسافة ربع ميل 400 متر في محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد، حيث قامت السيارة بعدة محاولات في نطاق الـ 7 ثوان، لكن أفضل زمن لها لقطع الربع ميل كان 7.33 ثانية بسرعة نهائية تبلغ 313 كلم/سا، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً جديداً.

وقالت شركة AMS Performance المعدلة، أن السيارة لامبورجينى هوراكان تم إضافة شاحنين تيربو لمحركها وتعديل المحرك V10 سعة 5.2 لتر ببعض الترقيات الميكانيكية.

تفاصيل السيارة لامبورجيني هوراكان المعدلة

ووضعت شركة AMS Performance، ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، لتحصل السيارة على قوة إجمالية أكثر من 2,000 حصان و1,734 نيوتن. متر من عزم الدوران على العجلات.

والجدير بالذكر أن شركة لامبورجيني تستعد لإنهاء حياة هوراكان واستبدالها بطراز جديد وأحدث ولكن ستظل هذه السيارة هي الأفضل لبناء سيارة معدلة قانونية على الطرق وتمتلك قدراً كبيراً من التسارع المذهل.

ومن المعروف أن السيارة لامبورجيني هوراكان يعنى اسمها بالإسبانية الاعصار، اسم هوراكان ، ومستوحاة من ثور مقاتل إسباني، وكانت الأسماء من الثيران المقاتلة الإسبانية التاريخية هي التسمية التقليدية لمعظم موديلات سيارات لامبورجيني، وكان هوراكان ثورًا معروفًا بشجاعته في القتال عام 1879 .

وهوراكان هي سيارة رياضية مصنعة من قبل الشركة المصنعة للسيارات الإيطالية لامبورجيني ، وظهرت لأول مرة في جميع أنحاء العالم عام 2014 بمعرض جنيف للسيارات وتم طرحها في السوق في الربع الثاني من عام 2014 .