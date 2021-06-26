وزير الأوقاف: الابتهال الديني المنضبط أحد أهم وسائل الدعوة إلى الله

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المتسابقين الفائزين في مسابقات "المجددون" ، "الخطيب المتميز" ، "المواهب من القراء والمبتهلين" اليوم السبت بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتدريب الأئمة والواعظات ، وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر .

وذلك بحضور الدكتور عبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر ، وعدد من أئمة وقيادات وزارة الأوقاف وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وخلال اللقاء وجه التحية للفائزين بهذه المسابقات، مؤكدًا على ضرورة التحلي بالقيم الفاضلة والأخلاق الحميدة ، وأن يكون الرقي الأخلاقي سمة ملازمة للخطيب ولقارئ القرآن الكريم وللمبتهل ، مع تجديد النية وإخلاص العمل لله (عز وجل) .

وأشار الوزير ، إلى أن الابتهال الديني المنضبط بقواعد اللغة العربية أحد أهم وسائل الدعوة ، وأن الصوت الندي في قراءة القرآن الكريم وانتقاء الكلمات والمعاني المؤثرة والهادفة في الابتهال الديني لهما أثر بالغ في الوصول إلى قلب وعقل المستمع.