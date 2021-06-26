" موجات هدوء".. معرض آرت سيكولوجى للفنانة التشكيلية وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض " موجات هدوء" من سلسلة معارض آرت سيكولوجى للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس بشكل افتراضى على قناة يوتيوب، والمعرض يأتى بموجات لونية تختزل التجسيد الشكلى ليكون أشكال غير محددة بلون بشرة أو ملابس أو أجساد آدمية بل تشكيل أحادى الخط يحيطه الموج اللونى فى حالة سكون نفسى بلا تفاصيل تخوض معارك حياتية بل استسلام لمرحلة هدوء عقلى ووجدانى فى حالة وجودية من الثبات والتأمل.

ياتى معرض "موجات هدوء" بعد عدة معارض بدأتها الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس العام الماضى بمعرض بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة ومعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك تلاه معرض بدار الأوبرا المصرية ثم مركز الهناجر للفنون، وفى سلسلة معارض الآرت سيكولوجى تتابعت عروض الفنانة فى معارض : ماوراء الجسد، أرواح كريستالية ، أوبرا ٣٢، ورد، مونوجرافيا، أشجار طفولية، شمس، حالات قمرية، بوب بورتريه، ليكون معرض "موجات هدوء" هوالعاشر .

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن تتابع المعارض هو تمهيد وتهيئة للمتلقى وتثقيف له بماهية الآرت سيكولوجى وعلاقته بمدارس الفن المختلفة من تجريدية وسيريالية وتأثيرية وبوب وغيرها لإشباع مداركه بنوع جديد من الفن التشكيلى، أطلقته الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس ويقوم على معادلات فنية سيكولوجية للعلاج الميتافيزيقى، وهى الحاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة حلوان ودكتوراة علوم الميتافيزيقا بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى .