أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة.. أزمة حمو بيكا والموسيقيين

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية ، ومنها تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أزمة نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا، وغيرها:

أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية ، على صدور قرار بإيقاف مغني المهرجانات حمو بيكا عن إحياء الحفلات في مصر، بسبب عدم تقنين أوضاعه في النقابة وعدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة، ما يتعارض مع استئناف عمله في إحياء الحفلات.

يأتي ذلك بعدما أحيا مغني المهرجانات حمو بيكا، حفل وايت بيتش "بمارينا 5" بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من زوار مارينا والساحل الشمالى .

يبدو أن الأزمة بين حمو بيكا ونقابة الموسيقيين ما زالت قائمة ولن تنتهي قريبا، بسبب تجاوزات مغني المهرجانات القانونية وإصراره على العمل بدون تصريح، بعد الخلافات المستمرة التي دامت أشهرا وصلت إلى المحاكم وتوسطات البعض بين الطرفين لإنهاء الخلاف.

نشرت زينب نصر فياض -ابنة الفنانة هيفاء وهبي- عدة صور لها عبر خاصية ستوري حسابها بتطبيق انستجرام ظهرت فيها بعدما أزالت بعضا من أجزاء اللفافات الطبية (الشاش) من أنفها، عقب إجرائها عملية تجميل بها قبل أيام.

أكد ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، تحسن حالة والده الصحية، مشيرا إلى أنه بدأ يسير على قدميه، وخرج مؤخرًا ذاهبا إلى عيادة طبيب الأسنان.

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له.

و علق رامي جمال قائلاً:" مساء الخير انا انهارده هعمل فيديو لاول مرة اتكلم عن البهاق وارد علي كمية الأسئلة اللي بتجيلي من رجالة وبنات وأمهات واتمنى يفيدكم، وربنا يشفي الجميع".