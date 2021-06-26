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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة.. أزمة حمو بيكا والموسيقيين

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية ، ومنها تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أزمة نقابة الموسيقيين ضد حمو بيكا، وغيرها:

 

بعد حفل الساحل .. قرار صارم من الموسيقيين ضد حمو بيكا

أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية ، على صدور قرار بإيقاف مغني المهرجانات حمو بيكا عن إحياء الحفلات في مصر، بسبب عدم تقنين أوضاعه في النقابة وعدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة، ما يتعارض مع استئناف عمله في إحياء الحفلات.

يأتي ذلك بعدما أحيا مغني المهرجانات حمو بيكا، حفل وايت بيتش "بمارينا 5" بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من زوار  مارينا والساحل الشمالى .

 

محاضر متكررة.. هكذا تتعامل نقابة الموسيقيين مع حفلات حمو بيكا I خاص

يبدو أن الأزمة بين حمو بيكا ونقابة الموسيقيين ما زالت قائمة ولن تنتهي قريبا، بسبب تجاوزات مغني المهرجانات القانونية وإصراره على العمل بدون تصريح، بعد الخلافات المستمرة التي دامت أشهرا وصلت إلى المحاكم وتوسطات البعض بين الطرفين لإنهاء الخلاف.

 

عملية بالأنف.. ابنة هيفاء وهبي تنشر صورها بعد جراحة تجميل

نشرت زينب نصر فياض -ابنة الفنانة هيفاء وهبي- عدة صور لها عبر خاصية ستوري حسابها بتطبيق انستجرام ظهرت فيها بعدما أزالت بعضا من أجزاء اللفافات الطبية (الشاش) من أنفها، عقب إجرائها عملية تجميل بها قبل أيام.

 

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعه لعملية جراحية

أكد ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، تحسن حالة والده الصحية، مشيرا إلى أنه بدأ يسير على قدميه، وخرج مؤخرًا ذاهبا إلى عيادة طبيب الأسنان.

 

رامي جمال يتحدث لأول مرة عن مرضه عبر إنستجرام.. فيديو

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له.

و علق رامي جمال قائلاً:" مساء الخير انا انهارده هعمل فيديو لاول مرة اتكلم عن البهاق وارد علي كمية الأسئلة اللي بتجيلي من رجالة وبنات وأمهات واتمنى يفيدكم، وربنا يشفي الجميع".

حمو بيكا الموسيقيين ابنة هيفاء وهبي هيفاء وهبي عبد الرحمن أبو زهرة الصحية الحالة رامي جمال

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