طاقة النواب: قطاع تكرير البترول يشهد طفرة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

اكد اعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان خلال زيارتهم شركة ميدور للبترول لتفقد مشروع تطوير معمل تكرير ميدور بالاسكندرية ان المشروع يعد نقلة كبرى لتكرير البترول في اطار تطبيق خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خاصة البنزين والسولار في عام 2023.

من جانبه اكد محمد الجبلاوي وكيل اللجنة أن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يكون مهد للحضارة الحديثة وبناء الجمهورية الجديدة حيث أن الانجازات في كل مجال.

واشار الى ان تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خلال عامين هو انجاز كبير وحلم من احلام المصريين.

من جانبها أكدت الناىبة رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة والبيئة ان الزيارة تأتي في اطار الدور الرقابي لمجلس النواب وتفقد التوسعات الجديدة بشركات البترول والتي تحققت مؤخرا.

واضافت رشا رمضان خلال زيارة وفد لجنة الطاقة لشركة ميدور للبترول بالاسكندرية ان الانجازات في عهد الرئيس السيسي تظهر في كافة المجالات والقطاعات وتأتي في مساعي بناء مصر الحديثه.

بدوره قال عمرو قطامي عضو اللجنة إن زيارة شركة ميدور للبترول كشفت حجم الانجازات التي تتم في عهد الرئيس السيسي ليسفقط في مجال تكرير البترول ولكن الاكتشافات الجديدة بل والانجازات في كافة القطاعات.

من جانبه قال الناىب حمدي سليمان خلال الزيارة ان التوسع في التكرير يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية مما يوفر مبالغ كبيرة كانت تستخدم للاستيراد لسد النقص في الطلب المحلي وهو ما يمثل خطوة كبيرة.

واشار النائب دودو العمده عضو لجنة الطاقة إلى أن زيارة شركة ميدور للبترول تعد من الزيارات المهمة لتفقد تطوير قطاع رئيسي يعد عماد للتنمية وهو قطاع الطاقة.

واشار العمده الى جهود وزير البترول في كافة مجالات البترول وانجازاته سوء في الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز او الصناعات البترولية ومعامل التكرير.