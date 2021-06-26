فايلر يدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا



حرص رينية فايلر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي دعم الفريق قبل ساعات من مواجهة الترجي الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بإستاد السلام .



ونشر السويسري فايلر عبر حسابه علي انستجرام صورة وكتب رسالة دعم قائلاً "لست معك لكنك في قلبي حظا سعيد اليوم"



سيطرت حالة من الحيرة الشديدة علي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قبل ساعات من مواجهة الترجي الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بإستاد السلام .

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز علي الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت بتونس بهدف محمد شريف في الشوط الثاني، والسبب الرئيسي في حيرة موسيماني هي الطريقة التي سيخوض بها المباراة خاصة بين اختيار ذات التشكيل الذي بدأ به مواجهة الذهاب أو تعديلات جوهرية عليها.



خطة موسمياني لموقعة الإياب:

ويميل موسيماني إلي إجراء تغيير وحيد فيها وهو الدفع بمحمد مجدي أفشه صانع الألعاب علي حساب صلاح محسن ويبقي الوضع علي ما هو عليه في اللعب بثلاثي ارتكاز هم اليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي لغلق كافة المساحات علي المنافس.

ويري المدير الفني الجنوب أفريقي أن الترجي سيلعب بطريقة هجومية بحته لتعويض خسارة مواجهة الذهاب وسوف يستغل عدم تواجد الجماهير للعب المباراة وكأنها علي أرضه ويبحث عن التعويض وهز شباك الفريق الأحمر مبكراً ووقتها يصدر القلق والتوتر لأصحاب الأرض.

وقال موسمياني لمعاونيه انه يري ضرورة وجود حمدي فتحي في مركز ليبرو لخط الوسط مهم في تلك المباراة لدورة في القيادة بأعمال التغطية في ثنائي الدفاع ليتفرغ أيمن اشرف في مساندة علي معلول لمواجهة انيس البدري وحمدي النقاز أو سامح الدربالي خاصة الأول الذي سيكون أساسياً من بداية المباراة بجانب مساندة حمدي فتحي نفسه لاكرم توفيق في مواجهة الليبي حمدي الهوني علي الجبهة الأخري.

فيما يري معاوني موسيماني أن الأهلي يجب ان يفرض طريقة لعبه علي المنافس وإجباره علي اللجوء للدفاع بطريقة الهجوم المبكر وخطف هدف يحسم به الأمور تماماً، ولكن المدير الفني متمسك بوجهة نظره وسيكون المحاضرة الأخيرة اليوم هي الفيصل في كل شئ .

واستقر موسيماني علي أغلب عناصر التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم ويضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.



يستضيف فريق الأهلى نظيره الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تأكيد التأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى أمام الترجي على استاد "السلام وي" في القاهرة، مساء اليوم السبت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium " و "beIN Sports HD 4".

ويعود الترجي للعب في القاهرة أمام مضيفه الأهلي بعد غياب 10 سنوات، عندما يلتقيان على ملعب الأهلي بالسلام، الذي يلعب عليه الفريق التونسي لأول مرة.

عقدة القاهرة

وسبق أن لعب الترجي مع الأهلي في مصر 10 مباريات، أقيمت على 3 ملاعب، هي القاهرة وبرج العرب والسويس الجديد.

ففي استاد القاهرة، خاض فريق باب سويقة 5 مباريات ضد الأهلى، الذي حقق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات.



وكانت الأولى في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا 1990، وتعادل الفريقان سلبيا، قبل أن يفوز الترجي بركلات الترجيح.



وفي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2001، تعادل العملاقان دون أهداف أيضا، قبل أن يفوز الأهلي في دور مجموعات دوري الأبطال 2007 بنتيجة 3-0.



كما انتصر المارد الأحمر على الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2010، بنتيجة 2-1، قبل التعادل (1-1) في دور المجموعات للنسخة 2011.

تفوق في الإسكندرية

وعلى ملعب برج العرب، خاض الفريقان 4 مباريات، شهدت فوزا وحيدا للأهلي و3 تعادلات.

وبدأت هذه المواجهات في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2012، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يصطدم الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي نفس البطولة، عام 2017، ليتعادلا 2-2.