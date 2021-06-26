مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

في فترة من العمر يرسم كلا منا للأخر صورة تحوى ألف شرط وألف صفة وملامح مميزة للغاية كعيون بلون ما وقامة ما ومظهر ما وتستمر تلك الصورة في ذهن كلانا حتي تهدر منها الأيام جزء يلي الأخر فتصبح الشروط مختلفة والصفات هي الأخرى مختلفة حتي الملامح تغيرها رغباتنا ومع مرور الوقت تظل هكذا الصورة في تغير وتبدل حتي تستقر علي شيئا واحدا فقط في ذهنك هو أنك لا تشتهي ملامح مبالغ فيها من الجمال ولا تبتغى صفات حاضرة من عالم أخر تشتهي فقط شخص يشبهك يشبه تفاصيلك واهتماماتك شخص لا يميت فيك ما تبقى من روحك المنهكة التى ما عاد لها من حطام الأمنيات سوى أمنية الأمان ليكن أعظم ما تريد أن يقدم لك من الطرف الأخر هو الصدق الذى حتما هو أول ضمانات الأيام لا الشكل ينبغى له أن يحتل مكانا في صورة من ننتظر أن يجمعنا به القدر ولا المظهر أهم أبدا من الجوهر كل ما ظننا أنه ضروري لم يعد ضروري شريطة أن نكمل مع من يستحق أن نكمل معه بعيدا عن الخيبات وكل ما مررنا به من تجارب سيئة وخبرات مؤلمة أوجعت قدر ما علمت فتعبر من مرحلة الإنبهار والتصديق الأعمى لمرحلة الإطمئنان والحكم بعد المزاولة لا قبلها ثم تخرج من كل هذا بيقين واحد فقط هو أن حسبك من الحب الأمان وحسبك من الأمان شخص لا يخون ولا تهون عنده.