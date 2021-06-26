مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون
في فترة من العمر يرسم كلا منا للأخر صورة تحوى ألف شرط وألف صفة وملامح مميزة للغاية كعيون بلون ما وقامة ما ومظهر ما وتستمر تلك الصورة في ذهن كلانا حتي تهدر منها الأيام جزء يلي الأخر فتصبح الشروط مختلفة والصفات هي الأخرى مختلفة حتي الملامح تغيرها رغباتنا ومع مرور الوقت تظل هكذا الصورة في تغير وتبدل حتي تستقر علي شيئا واحدا فقط في ذهنك هو أنك لا تشتهي ملامح مبالغ فيها من الجمال ولا تبتغى صفات حاضرة من عالم أخر تشتهي فقط شخص يشبهك يشبه تفاصيلك واهتماماتك شخص لا يميت فيك ما تبقى من روحك المنهكة التى ما عاد لها من حطام الأمنيات سوى أمنية الأمان ليكن أعظم ما تريد أن يقدم لك من الطرف الأخر هو الصدق الذى حتما هو أول ضمانات الأيام لا الشكل ينبغى له أن يحتل مكانا في صورة من ننتظر أن يجمعنا به القدر ولا المظهر أهم أبدا من الجوهر كل ما ظننا أنه ضروري لم يعد ضروري شريطة أن نكمل مع من يستحق أن نكمل معه بعيدا عن الخيبات وكل ما مررنا به من تجارب سيئة وخبرات مؤلمة أوجعت قدر ما علمت فتعبر من مرحلة الإنبهار والتصديق الأعمى لمرحلة الإطمئنان والحكم بعد المزاولة لا قبلها ثم تخرج من كل هذا بيقين واحد فقط هو أن حسبك من الحب الأمان وحسبك من الأمان شخص لا يخون ولا تهون عنده.