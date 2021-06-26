تشكيل الدنمارك أمام ويلز في ثمن نهائي يورو 2020

أعلن كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الويلزي،، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل الدنمارك أمام ويلز في يورو 2020

وضم تشكيل الدنمارك أمام ويلز في بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” كل من:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - يانيك فيسترجارد - سيمون كايير

خط الوسط: جينس ستريجير - بيير إميل هويبيرج - توماس ديلايني - جواكيم مايهلي - ميكيل دامسيجارد

خط الهجوم:مارتن برايثويت - كاسبر دولبيرج

تشكيل ويلز أمام الدنمارك في يورو 2020

وضم تشكيل ويلز لمواجهة الدنمارك في بطولة يورو 2020 كل من:

في حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: بن ديفيز - كريس ميفام - جو رودن -كونور روبيرتس

خط الوسط: جو ألين - إيرون رامزي - جو موريل

خط الهجوم: دانيال جيمس - جاريث بيل - كايفير مور

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وصعد منتخب ويلز لدور الـ 16 بصفته وصيف المجموعة الأولى، فيما صعد الدنمارك بصفته ثالث المجموعة الثانية.