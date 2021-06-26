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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الدنمارك أمام ويلز في ثمن نهائي يورو 2020

صدى البلد

أعلن كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الويلزي،، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل الدنمارك أمام ويلز في يورو 2020

وضم تشكيل الدنمارك أمام ويلز  في بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” كل من:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - يانيك فيسترجارد - سيمون كايير 

خط الوسط: جينس ستريجير - بيير إميل هويبيرج - توماس ديلايني - جواكيم مايهلي - ميكيل دامسيجارد

خط الهجوم:مارتن برايثويت - كاسبر دولبيرج

تشكيل ويلز أمام الدنمارك في يورو 2020

وضم تشكيل ويلز لمواجهة الدنمارك في بطولة يورو 2020 كل من:

في حراسة المرمى: داني وارد 

خط الدفاع: بن ديفيز - كريس ميفام - جو رودن -كونور روبيرتس 

خط الوسط: جو ألين - إيرون رامزي - جو موريل 

خط الهجوم: دانيال جيمس - جاريث بيل - كايفير مور

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وصعد منتخب ويلز لدور الـ 16 بصفته وصيف المجموعة الأولى، فيما صعد الدنمارك بصفته ثالث المجموعة الثانية.

يورو 2020 الدنمارك ويلز كأس الأمم الأوروبية منتخب الدنمارك دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية

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