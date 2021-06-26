ضابط شرطة يتبرع بكرسي متحرك لمواطن بعدما صدمته سيارة

في لفتة إنسانية قام ضباط قسم شرطة الخليفة بالتبرع وشراء كرسي متحرك حديث وتقديمه لمواطن بعدما صدمته سيارة وفرت هاربة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بأنه أثناء سير أحد المواطنين ( من ذوى الاحتياجات الخاصة ) مستقلاً كرسي متحرك خاصته أسفل كوبري السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالكرسي الخاص به ( دون إصابات ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها تقدم المواطن بالشكر لضباط القسم على تلك اللفتة.