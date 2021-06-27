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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. نقل النواب تناقش أزمة النقص الحاد في وسائل النقل العام بدمياط

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب علاء عابد  العديد من طلبات الإحاطة وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن بطء الهيئة المصرية العامة للمساحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الملاك بقرارات نزع الملكية من أجل إنشاء وصلة سكة حديد السماعنة الحسينية بمحافظة الشرقية.

كما تناقش طلب إحاطة من النائب  حسن عبد الوهاب، بشأن النقص الحاد بوسائل النقل العام بمحافظة دمياط والتي لا تغطي أكثر من 5% من احتياجات المحافظة متمثلة في خدمات السكة الحديد فقط، بالإضافة إلى القصور في خدمات النقل الخاص.

وتنظر اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بدران البعلى، بشأن طرد الأهالي من المساكن الإدارية والمساكن الخاصة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و الكائنة بجوار محطة سكة حديد بمدينة القصاصين الجديدة دون صرف تعويضات مناسبة أو توفير سكن بديل لهم.

وتستعرض اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز، بشأن الحاجة الى توقف القطار 977 أو قطار 1903 بمركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج نظراً للكثافة السكانية العالية بهذه المنطقة، والحاجة الى توفير عدد 2 قطار روسي من قطارات الدرجة الثانية المميزة تتناسب مواعيدها مع الموظفين والطلبة، بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والحاجة الى إنشاء كوبرى مشاه بديلاً للممر الكائن قبلي المزلقان رقم (2) الذى تم إغلاقه بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها غداً الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن إنشاء واستكمال بعض الطرق ، يأتى فى مقدمتها طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق يربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد بطول 170 كيلو متر والحاجة إلى استكمال ازدواج طريق سوهاج  البحر الأحمر.

كما تنظر اللجنة في طلب إحاطة أخر من النائب  خالد عبدالعظيم، بشأن عدم استكمال أعمال رصف مسافة 4 كم من طريق كوبرى الملح قرى الخريجين ترعة السلام بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إيقاف الأعمال بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بنى صالح التابعة لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بطول 20 كم،و تأخر الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق السنبلاوين الزقازيق.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن الحاجة الى إدراج أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الروضة، دمياط الذى يخدم أكثر من 18 قرية

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نزع الملكية طلبات الإحاطة الشرقية محافظة دمياط

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