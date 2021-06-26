عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيداً لإنشاء مول تجارى

محافظ المنوفية يتابع رفع تراكمات الهدم بأرض المحلج

صدى البلد

تابع اليوم  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رفع تراكمات نواتج الهدم بأرض المحلج بشبين الكوم ونقلها الي المدفن الصحي بكفر داود بالسادات تمهيداً للبدء في إنشاء مول تجاري علي أعلي مستوي ، مما يساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة وبما يحقق الارتقاء بمستوي المنطقة ويعود بالنفع العام علي موارد المحافظة.

 

 جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية الميدانية لمتابعة آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمدينة شبين الكوم ، وذلك مع قرب إنتهاء العام المالي الحالي حرصاً علي ميزانية المحافظة والوقوف علي الأعمال التي تم إنجازها خلال العام الحالي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، والمستشار الهندسي ، منسق حياة كريمة ، مدير مديرية الطرق ، مدير مشروع وحدة الرصف ، ورؤساء أحياء شرق وغرب. 


كما تابع محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع عاصم حما بنطاق حي شرق بطول 1400 م والمتضمن توسعة الشارع وتركيب ( بلدورات ، بلاط إنترلوك ، دهانات الأرصفة ورصف ) ، حيث تابع أعمال وضع الطبقة النهائية للرصف بالشارع وقد أبدي المحافظ إعجابه بمستوي جودة الأعمال ونسب التنفيذ ، موجهاً مدير مشروع وحدة الرصف بصرف مكافأة مالية للعاملين بالمشروع تقديراً لجهودهم ، وشراء معدة ( هراس كاوتش ) للإرتقاء بمستوي وحدة الرصف المملوكة للمحافظة والتمكن من منافسة لشركات الأخري المنفذة لأعمال الرصف .


كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائري  الجديد بحي غرب بداية من شارع جمال عبد الناصر مروراً بمزلقان العبد إنتهاءً بطريق منوف الجديد ، ووجه الشركة المنفذة بسرعة تركيب بلاط الإنترلوك ، كما وجه رئيس حي غرب بضرورة إستمرار تشغيل السيارة المكنسية بالطريق ومتابعة أعمالها بالفترات الصباحية والمسائية لرفع كافة الأتربة علي الجانبين لكونه طريق هام وحيوي .


وفي ذات السياق تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعة الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع دنشواي بحي غرب ، حيث تتضمن الأعمال توسعة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات ورصف ، وذلك ضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمنطقتي العزبة الغربية وقبلي بحي غرب كمناطق غير مخططة بشبين الكوم بهدف تحسين البنية التحتية ، مشدداً علي القائمين بالأعمال بضروة الالتزام بالإشتراطات والمعايير الفنية ومراعاة ربط الشوارع الجانبية بمستوي الشارع الرئيسي من حيث الرصف .


كما تفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل العاصمة بطريق شبراباص ، حيث تابع أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والتجهيزات النهائية لتركيب الأعمدة الإنارة الديكورية بالشارع ، وكذا تفقد أعمال التطوير بشارع إسكاروس ( أعمال إنارة ) ، موجهاً الشركة المنفذة بضرورة رفع كافة نواتج أعمال التطوير ونظافة الشارع قبل يوم الثلاثاء القادم حفاظاً علي المظهر الحضاري ، وموجهاً رئيس الحي بمتابعة الدورية للطريق حفاظاً علي أعمال التطوير .


وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة شارع غزل شبين الكوم ، حيث جاري تنفيذ أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والأعمدة الديكورية والفواصل المضيئة بين البلدورات بالشارع ، مشدداً بإزالة التعدي الواقع بطريق إمتداد شارع صبري أبو علم  والتأكيد علي إزالة أية تعديات تعوق أعمال التطوير بالشارع ، موجهاً بإعداد تصور لتطوير ميدان أمام مصنع الغزل ، كما شملت الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير أمام مستشفي شبين الكوم التعليمي ، ووجه بوضع لمسات جمالية للإرتقاء بالمنطقة المحيطة بالمستشفي .


 أشار محافظ المنوفية علي إستمرار جوالته الميدانية بنطاق المحافظة ومؤكداً بأننا مستمرون في أعمال التطوير بكافة القطاعات المختلفة ،  مناشدا الأهالي بضرورة الحفاظ علي اعمال التطوير التي تتم علي أرض الواقع والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للإرتقاء بمستوي الخدمات والحفاظ علي المظهر العام .

محافظ المنوفية ارض المحلج مول تجاري التراكمات اخبار محافظة المنوفية

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يشهد أعلى معدل تشغيل رحلات منذ أزمة كورونا

شوط أول مثير.. مصر تضرب موريتانيا بثلاثية في كأس العرب للشباب

نائب الجن : بعالج الناس من المس وأندية استعانت بي تبركا

الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات كورونا في 3 دول

تانى مرة.. قرار صارم بـ منع حمو بيكا من الغناء

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. كاف يحسم الجدل بشأن أزمة الـ Var

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعه لعملية جراحية

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. كاف يحسم الجدل بشأن أزمة الـ Var

قرار عاجل من الكويت بشأن دخول الوافدين

180 مليون جنيه.. شروط أشرف بن شرقي للموافقة على التجديد لـ الزمالك

حكاية فستان هز جامعة.. هل يُعاقب المتنمرين على حبيبة طارق؟

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

بعد نتائج مخيبة.. إقالة علاء عبدالعال من تدريب نادي أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ