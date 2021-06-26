عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. كاف يحسم الجدل بشأن أزمة الـ Var

الأهلي ضد الترجي
الأهلي ضد الترجي

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” الجدل بشأن وجود أزمة تتعلق بتقنية الـ Var، قبل مواجهة الأهلي والترجي، المقرر لها اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على إستاد السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن المعدات الخاصة بتقنية الـ Var، تأخر وصولها إلى القاهرة، مما يثير الشك بشأن إمكانية وجود تقنية الفيديو خلال مواجهة الأهلي والترجي.

 

وذكرت إذاعة “ موزاييك” التونسية، أن الكاف أكد استحالة إقامة مباراة الأهلي والترجي بدون تقنية الـ Var، وحتى وإن اسلتزم الأمر، استخدام المعدات الخاصة بـ الدوري المصري.

 

 

الأهلي ضد الترجي:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لتأكيد تفوقه على الترجي في مباراة اليوم، وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التولي.

 

كان الأهلي تفوق على الترجي بهدف دون رد،  السبت الماضي، على ملعب حمادي العقربي، في رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويكفي الأهلي التعادل في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

 

على الجانب الآخر، يطمح الترجي في تحقيق ريمونتادا أمام الأهلي، بعد النتيجة المخيبة للآمال، الأسبوع الماضي.

 

قائمة الترجي لموقعة الأهلي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية – فاروق بن مصطفى – محمد صديق دبشي 
خط الدفاع:  عبد القادر بدران – سامح الدربالى – خليل شمام- حمدي النقاز – محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان- فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم:  نسيم بن خليفة - خالد عبد الباسط – عبد الرحمن مزيان – ويليام توجوي.

 

غيابات الأهلي والترجي:

يغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، كلا من  كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد هاني، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، بالإضافة إلى مروان محسن وسعد سمير وناصر ماهر لأسباب فنية.

 

في المقابل يفقد الترجي، محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع بسبب إصابتهما بفيروس كورونا،  وغيلان الشعلالي بسبب معاناته من إصابة عضلية.

 

مباراة الأهلي والترجي بدون حضور جماهيري:

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد مؤخرا، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النادي الأهلي بخصوص تواجد الجماهير أمام نادي الترجي يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": " تقدمنا بطلب النادي الأهلي للجهات الأمنية بشأن حضور عدد من الجماهير في اللقاء المقبل أمام الترجي التونسي ولكن وصلنا الرد بالرفض".

 

وأكد أحمد مجاهد، أنه تم إرسال خطاب الأمن إلي النادي الأهلي لتوضيح الرؤية أمام الجميع .

var كاف الأهلى الترجي الأهلي والترجي النادي الأهلي نادي الترجي

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يشهد أعلى معدل تشغيل رحلات منذ أزمة كورونا

شوط أول مثير.. مصر تضرب موريتانيا بثلاثية في كأس العرب للشباب

نائب الجن : بعالج الناس من المس وأندية استعانت بي تبركا

الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات كورونا في 3 دول

تانى مرة.. قرار صارم بـ منع حمو بيكا من الغناء

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. كاف يحسم الجدل بشأن أزمة الـ Var

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. كاف يحسم الجدل بشأن أزمة الـ Var

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعه لعملية جراحية

قرار عاجل من الكويت بشأن دخول الوافدين

180 مليون جنيه.. شروط أشرف بن شرقي للموافقة على التجديد لـ الزمالك

حكاية فستان هز جامعة.. هل يُعاقب المتنمرين على حبيبة طارق؟

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

بعد نتائج مخيبة.. إقالة علاء عبدالعال من تدريب نادي أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ