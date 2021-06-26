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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول مثير.. مصر تضرب موريتانيا بثلاثية في كأس العرب للشباب

منتخب مصر
منتخب مصر

انتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر للشباب علي منافسه موريتانيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تستضيفها القاهرة.

 

وسجل الأهداف يوسف محمد "هدفين" في الدقيقتين 17 و32 وأحمد عبدالحميد في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

 

وحسم منتخب مصر تأهله إلي دور ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد الفوز علي  النيجر والجزائر. 

 

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب الجزائري بـ3 نقاط، ثم منتخبي موريتانيا والنيجر بنقطة واحدة لكل منهما.


تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا في كأس العرب

حراسة المرمي: محمد مسلم "كباكا".

الدفاع: أحمد عبد الوهاب - محمد عبد الغني "شرقية" - عبد الرحمن أبو حمدة "رشدان" - أحمد رشدان.

الوسط: طارق أمين - ماجد عبد الرحمن - خالد عوض - أحمد عبد الحميد "أوتشو" - بلال عبد الجليل.

الهجوم: أحمد يوسف.

منتخب مصر كأس العرب موريتانيا مصر منتخب مصر للشباب

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