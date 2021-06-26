مدير متحف الآثار يوضح أكثر الأكلات الشعبية على مائدة المصري القديم

قال الدكتور حسين عبد البصير ، مدير متحف الآثار ب مكتبة الاسكندرية ، إن القدماء المصريين كانت لديهم أكلات عديدة فى أطباقهم وكانت اللحوم على رأس المائدة بالاضافة للبط ، والأوز ، والحمام البلدى بالاضافة للأسماك المملحة .

وأضاف " عبد البصير " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج سفرة دايمة والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، ان الفواكه أيضاً احتلت منزلة كبرى عند المصرى القديم ومنها التين ، التفاح ، العنب وكانوا يقومون بـ ذبح الثور وياخذون فخذته ولحمته بالاضافة للخراف والعجول ، لافتا إلى ان أشهر ملكات العصر الفرعونى القديم التى اهتمت ب المطبخ كانت الملكة تى وكانت تعتنى ب طهى الأكلات وتزيينها .



وأشار إلى أن هناك بعض الدول تأخذ الأكلات الشعبية المصرية وينسبونها لأنفسهم على الرغم من جذورها المصرية ومنها الكفتة ، الفول والطعمية.



يذكر أن المطبخ المصري يشتهر بالعديد من المأكولات والمشروبات اللذيذة، ومنها الكشري الشهي أو الطعمية المقرمشة، والتي تعرف أيضاً باسم الفلافل ، وتمتد تقاليد الطهي في مصر إلى ما يزيد على 5 آلاف عام، أي منذ زمن الفراعنة.



وقد تم فرض الطعام المحلي منذ قديم الأزل من المكونات وطرق التحضير، سيطرته على جميع الأشخاص الذين كانوا يتجولون في جميع أنحاء مصر، من اليونانيين، والرومان، والعرب، والعثمانيين، والفرنسيين والبريطانيين.



من وجود الفلافل " الفول والطعمية " في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، إلا أن عدداً من الذواقة أشاروا إلى أن أشهى الفلافل توجد في مصر، ولا سيما التي تُحضر بالمطاعم وأكشاك الشوارع في القاهرة.

كما يعد طبق الكشري أحد أكثر الأطباق شعبية في مصر، وهو مزيج غني بالكربوهيدرات، ويحتوي على المعكرونة، والأرز والعدس، وتُضاف فوقه صلصة البندورة، والبصل المقلي، وأي شيء آخر يفضل الطاهي إضافته.

ويعد طبقا نباتيا إذا تم تحضيره باستخدام الزيت.



كما أن الفتة من الأطباق المفضلة في النوبة، وغالباً ما يقدم في المناسبات العائلية الخاصة وكذلك في الأعياد الإسلامية والمسيحية، ولكن يمكن العثور عليه الآن في قوائم المطاعم في جميع أنحاء صعيد مصر.

وتشمل المكونات الرئيسية لهذا الطبق الأرز، واللحم البقري، والخبز المقلي، ويضاف إليه صلصة البندورة ومرقة اللح

طبق البطيخ مع الجبنة البيضاء



ينضم المطبخ المصري مجموعة متنوعة من الجبن، وهو تقليد يعود إلى العصر الفرعوني.. ويعد طبق الجبنة بالبطيخ البارد أحد الوجبات الخفيفة المفضلة لفصل الصيف.