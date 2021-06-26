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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية بجامعة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم السبت، أعمال التجهيزات بمبنى مركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية بجامعة بنها، وذلك برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وحضور لفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات.

 

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استهل  وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيارته لجامعة بنها بتفقد مبنى مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة ، ويحتوي المركز على 13 معملا للحاسب الآلي بسعة 650 جهاز ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS، كما أن المركز مزود بعدد 23 كاميرا مراقبة وإنترنت فائق السرعة وتم تنصيب نظام MCKL لإدارة الاختبارات الإلكترونية وهو نظام أتاحه المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى معمل خاص لتعامل أعضاء هيئة التدريس مع نظام الاختبارات.

وأشاد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الزيارة التفقدية بإمكانيات المركز التي ستعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة (القطاع الصحى كأسبقية أولى)، إضافة إلى تأهيل الكادر الإداري والفني بما يستجد من تحديث وتطوير على الأنظمة وتكوين بنوك للأسئلة.

وصرح الوزير على هامش تفقده لمبنى مركز الاختبارات المركزية بجامعة بنها أن القيادة السياسية وجهت بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة الجامعات والمعاهد، و رصدت الدولة 7.5 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات الحكومية.

هذا وقد قام المركز بعقد أول اختبار تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري وعقد اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية العلاج الطبيعي لعدد 9 مقررات لنحو 1000 طالب واختبار منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية التمريض لعد 8 مقررات بإجمالي 900 طالب، كما تم عقد أول اختبار رسمي على نظام للفصل الاختبارات الدراسي الأول لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي لعدد 8 مقررات، فيما يتم الآن عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل من: (كلية التمريض – كلية العلاج الطبيعي – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (برنامج المعلوماتية الطبية المستوى الأول).

كما شهدت زيارة الوزير لجامعة بنها مساء اليوم تفقد المكتبة المركزية والمقامة على مساحة 1000 متر وتسع 300 طالب في نفس الوقت ومزودة بخدمة الإنترنت، وتحتوي المكتبة على جناح للمكتبة الرقمية حيث يستطيع المتردد على المكتبة استخدامها للدخول على بنك المعرفة المصري، كما تحتوي على قاعة متعددة الإستخدامات للإطلاع والتدريب.

ويوجد بالمكتبة المركزية مجموعة منتقاه من الكتب والمراجع والرسائل العلمية في مختلف القطاعات الطبية والإنسانية والعلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الأساسية وعلوم الحياة.

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وزير التعليم العالي مركز الاختبارات الإلكترونية المكتبة المركزية جامعة بنها خالد عبدالغفار

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