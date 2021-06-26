مطار القاهرة يشهد أعلى معدل تشغيل رحلات منذ أزمة كورونا

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، السبت، أعلى معدل تشغيل رحلات جوية منذ فتح المطارات المصرية أمام رحلات الطيران، في مطلع يوليو العام الماضي 2020، على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يشهد المطار تسيير نحو 314 رحلة جوية ما بين وصول وسفر، تنقل على متنها قرابة 40 ألف راكب.

معدل التشغيل

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن المطار يستقبل على مدار اليوم، 157 رحلة، تقل على متنها 22 ألف و618 راكب، فيما يغادر المطار 157 رحلة أخرين، تنقل على متنها 17 ألف راكب، إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، وسط إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

اجراءات احترازية

وتلتزم المطارات المصرية بما فيها مطار القاهرة الدولي، بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج إلى مطار القاهرة الدولي، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .