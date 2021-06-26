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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد شعيب يكرم وزيرة التضامن تقديرا لدورها الاجتماعي ويهديها درع محافظة مطروح

وزيرة التضامن الإجتماعى
وزيرة التضامن الإجتماعى


كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لدورها الرائد في إنشاء الوزارة ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان لخدمة أبناء المحافظة ويقدم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وكذلك دور الوزيرة الرائد في العمل الاجتماعي  والمشروعات التنموية على أرض مطروح.

وأهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الوزيرة  درع المحافظة تقديرا لها.

 

تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي

جاء ذلك خلال تكريم  الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي ، و اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح  أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن  تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن "16023“ لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من (12) مركز علاجي في (7) محافظات إلي (27) مركز علاجي في "17" محافظة، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025 - والتي وافق السيد رئيس الجمهورية "مبدئياً" علي رعايتها تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان "الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية)، وخلال الأشهر القليلة القادمة سوف يتم افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة (126 سرير) و(3) عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد وكذلك افتتاح فرع جديد فرع للخط الساخن في محافظة الشرقية نهاية العام الجاري ، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة وهو مركز العزيمة بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بسعة (220 سرير) و(4) عيادات  خارجية مع بداية العام المقبل.

خالد شعيب مطروح نيفين القباج وزيرة التضامن مكافحة الإدمان

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