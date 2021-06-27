عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن شركات قطاع الأعمال والقروض الميسرة.. الثلاثاء

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أحمد فرغل، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ،من المقرر أن تناقش طلب الإحاطة الذى تقدم به، بشأن “عدم استفادة شركات قطاع الأعمال العامة، بصفة عامة، والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات، من مبادرة القروض الميسرة” بعد غد، الثلاثاء.

وأشار فرغلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة مقدم لوزير قطاع الأعمال ومحافظ البنك المركزى.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول.

ويعاود مجلس النواب، الانعقاد، اليوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري.

خطة البترول في السنوات الماضية


وفي سياق آخر، قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والطاقة ، إن الوزارة نجحت خلال الـ 7 سنوات الماضية، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12 مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأكد وزير البترول، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتي الآن،  12 مليونا و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا تستهدف أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليونا و200 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية فى المرحلة  الأولى، وذلك  مع وزارات الإسكان والكهرباء ، والإدارة المحلية ، والاتصالات،  حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها وذلك لإنجاز المشروع فى وقت قياسي، قائلًا "عندما نفتح بطن الارض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها  والرصف".

وأشار إلى ان عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة ، ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقا لما رصدته اللجان التى شرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القري التى سنبدأ  بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية.

ولفت إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى دخلها الغاز الطبيعى إلى  12 مليونا و500 ألف وحدة، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاث القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة جديدة، ليصبح الغاز الطبيعي يغطي 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

شركات قطاع الأعمال العامة مبادرة القروض الميسر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محافظ البنك المركزى وزير قطاع الاعمال

ترشيحاتنا

ليلة عاصفة.. الحوثي تستهدف السعودية بصاروخين و4 طائرات

رضا عبد العال : ركلة الجزاء غيرت مسار مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

عبد الجليل : الترجي "فـوِت" للمولودية .. والأهلى رد اعتبار الزمالك

مايكروسوفت توجه ضربة كبرى لآبل بسبب فورتنايت

حسين الشحات: الفوز على الترجي خطوة في طريق الأهلي لتحقيق النجمة العاشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

علا غانم تدخل في نوبة بكاء على الهواء وتطلب إيقاف التصوير.. فيديو

الصحة تعلن مواعيد تطعيم الأطفال في 2021

منخفض هندي.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة و"تحذر"| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ