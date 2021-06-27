عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أكثر من 12 فعلا تعرضك للحبس 7 سنوات والغرامة.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتبر جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تشكل خطرا على الاقتصاد القومي للدولة، ولهذا السبب تسعى الجهات الأمنية بوزارة الداخلية للإمساك بأكبر المجرمين في قضايا غسل الأموال، ولا سيما في المخدارات، وتهدف هذه الجهود لحماية المواطنين من أخطار هذا السلوك الاجرامي.

 

عقوبة غسل الأموال 

 

وفي إطار ذلك، واجه قانون مكافحة غسل الأموال في مادته (14) من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين وذلك  بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.

 

أنواع جرائم غسيل الأموال وفقا للقانون

 

جدير بالذكر أن المادة (2) نصت على أن “يحظر غسل الأموال المتحصلة من الآتي:

- جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل”.

- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.

- جرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.

- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

 

الرقابة المالية: تجربة مكافحة غسل الأموال تفتح الطريق لضخ استثمارات داخل الاقتصاد

الإمارات .. إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة.

 

- جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، 

 

- جرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبي.

الكسب غير المشروع اختطاف مخالفة الرقابة الداخلية استيراد الرقابة المالية قانون العقوبات جرائم سرقة جرائم النصب بروتوكول الملكية الفكرية الاتفاقيات الدولية غسيل الاموال

ترشيحاتنا

علا غانم: اشتقت للتمثيل وفتحت شركة لرعاية الكلاب في أمريكا.. فيديو

ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى ميامي الأمريكية .. فيديو

هل لابد من تشريع لمنع غير المتخصصين من الإفتاء؟ علي جمعة يرد

خطوة يا صاحب الخطوة.. كهربا يعلق على تأهل الأهلى لنهائي إفريقيا.. شاهد

بقيمة 3 ملايين دولار.. البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت معروض للبيع في مزاد

اقتصاد الإمارات|رئيس أذربيجان يستقبل وزير الاقتصاد الإماراتي ويؤكد ضرورة تطوير الشراكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

الصحة تعلن مواعيد تطعيم الأطفال في 2021

منخفض هندي.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة و"تحذر"| فيديو

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

علا غانم  تفاجئ الجمهور بالإعلان عن سنها الحقيقي .. فيديو

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ