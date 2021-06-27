أكثر من 12 فعلا تعرضك للحبس 7 سنوات والغرامة.. تفاصيل

تعتبر جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تشكل خطرا على الاقتصاد القومي للدولة، ولهذا السبب تسعى الجهات الأمنية بوزارة الداخلية للإمساك بأكبر المجرمين في قضايا غسل الأموال، ولا سيما في المخدارات، وتهدف هذه الجهود لحماية المواطنين من أخطار هذا السلوك الاجرامي.

عقوبة غسل الأموال

وفي إطار ذلك، واجه قانون مكافحة غسل الأموال في مادته (14) من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين وذلك بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.

أنواع جرائم غسيل الأموال وفقا للقانون

جدير بالذكر أن المادة (2) نصت على أن “يحظر غسل الأموال المتحصلة من الآتي:

- جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل”.

- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.

- جرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.

- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة.

- جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح،

- جرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبي.