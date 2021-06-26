محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة والخاصة

صرح أحمد السماحي المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية بأنواعها ( منتظم - منازل - خدمات- خاص) للعام الدراسي 2020/ 2021م، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2020 /2021م، وتحديد درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة بـ ٢٥٢ درجة، والثانوي العام منازل بـ 240 درجة، والثانوي العام خدمات بـ 200 درجة، والثانوي العام خاص بـ 170 درجة.

وأشار المتحدث الرسمى، أن المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي ( بنوعيه ) علي أن تقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد اليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه ويتم تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف ( التنسيق ) علي أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان في مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 57702 طالب، وكذا الناجحون فى الدور الأول وعددهم 51963 طالبا، وبناءً على عدد الفصول المتاحة وهم 500 فصل يتم قبول 40 ٪؜ من إجمالي عدد الطلاب.