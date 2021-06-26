عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة والخاصة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 

صرح أحمد السماحي المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية بأنواعها ( منتظم - منازل - خدمات- خاص) للعام الدراسي 2020/ 2021م، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تفاصيل زيارات ومعايشات الأسبوع الخامس لمتدربي البرنامج الرئاسي في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2020 /2021م، وتحديد درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة بـ ٢٥٢ درجة، والثانوي العام منازل بـ 240 درجة، والثانوي العام خدمات بـ 200 درجة، والثانوي العام خاص بـ 170 درجة.

 

وأشار المتحدث الرسمى، أن المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي ( بنوعيه ) علي أن تقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد اليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه ويتم تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف ( التنسيق ) علي أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

 

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان في مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 57702 طالب، وكذا الناجحون فى الدور الأول وعددهم 51963 طالبا، وبناءً على عدد الفصول المتاحة وهم 500 فصل يتم قبول 40 ٪؜ من إجمالي عدد الطلاب.

الثانوية العامة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الثانوية التعليم

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

زاهي حواس يضع حلا للقضاء علي ظاهرة التنقيب عن الآثار في مصر..تفاصيل

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا تصادم سيارتين ميكروباص في البحيرة إلي 4 وفيات

إعلانها غدا.. تفاصيل المشاركين في جائزة الدولة للمبدع الصغير|فيديو

نقابة الموسيقيين: صوت حمو بيكا ليس له علاقة بالطرب

ألابا يقود تشكيل النمسا أمام إيطاليا في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

كايزر تشيفز يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

بعد قرار منعه من الغناء.. حمو بيكا يوجه رسالة للفنان هاني شاكر

بعد عملية جراحية.. تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات .. شاهد

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

فيديو

كنت بخدع الناس .. اعترافات صادمة من نائب قضية الآثار

تانى مرة.. قرار صارم بـ منع حمو بيكا من الغناء

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

المزيد

ساحة رأي

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ