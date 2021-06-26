ضبط 208 كيلو اسماك مُنتهية الصلاحية بمحل شهير بجرجا في سوهاج

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإقليم، بالتعاون مع ضباط وحدة التموين بمديرية أمن سوهاج، عدة حملات تموينية مُكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومُتابعة الأسعار ومنع تداول السلع مجهولة المصدر بالاسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ضبط صاحب مطعم أسماك كائن بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج؛ لحيازته ٢٠٨ كيلو سمك مُنتهي الصلاحية غير صالح للإستهلاك الآدمي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط صاحب محل أسماك كائن بدائرة المركز؛ لحيازته ٢٠٨ كيلو سمك مُنتهي الصلاحية غير صالح للإستهلاك الآدمي.

حُرر عن ذلك المحضر رقم ٣٧١٠ لعام ٢٠٢١ جُنح، وتولت النيابة العامة التحقيقات.