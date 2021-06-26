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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب محل بقالة بحوزته مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتعاون مع ضباط وحدة التموين بمديرية أمن سوهاج عدة حملات تموينية مُكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومُتابعة الأسعار ومنع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين اسفرت عن ضبط صاحب محل لديه مواد غذائية منتهية الصلاحية.

 

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ضبط صاحب محل بقالة؛ لحيازته سلع مجهولة المصدر "ملح ومعسل قص".

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة القسم من ضبط (أحمد. ر - ٣٢ سنه - صاحب محل بقالة بدائرة القسم)؛ لحيازته ٩٤٠ كيس ملح و٤٢٥ عبوة معسل قص، وهي سلع مجهولة المصدر دون فواتير.

حُرر عن ذلك المحضر رقم ٦٧٩ جُنح قسم أول سوهاج لعام ٢٠٢١، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محل سوهاج تموين ضبط حملات ملح مديرية التموين بسوهاج

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