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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل حمام سباحة.. شاهد دنيا بطمة بإطلالة جذابة

دنيا بطمة
دنيا بطمة

شاركت الفنانة دنيا بطمة، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وظهرت الفنانة دنيا بطمة داخل حمام سباحة أثناء  قضاء  اجازتها الصيفية بإطلالة جذابة، وارتدت الفنانة دنيا بطمة مايوه اللون الأسود ما لفتت أنظار الجميع.

وأكملت دنيا بطمة إطلالتها بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود كبيرة الحجم تبرز جمالها وجاذبيتها، ووضعت المكياج الهادئ لإبراز نعومتها وجمالها.
 

وتصدر اسم  الفنانة دنيا بطمة محرك البحث “جوجل”، بعد وصول مشاهدات برومو أغنيتها الجديدة “حب المصالح” إلى ما يقرب من  مليون مشاهدة بعد  طرحه على موقع “يوتيوب”. 
 

طرح حساب شركة الترك للإنتاج الفني، برومو أغنية دنيا بطمةالجديدة من إخراج وإنتاج زوجها محمد الترك وعلق عليها قائلا: "قريبا.. حب المصالح.. غناء ملكتي دنيا بطمة".
 

طرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك
 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة دنيا بطمة المثيرة للجدل. 

-ولدت  الفنانة دنيا بطمة فى 1 أبريل عام 1991، وتبلغ من العمر 30 عاما.

تنتمي  الفنانة دنيا بطمة  لعائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة، شقيق الراحل العربي بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية «ناس الغيوان»، والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة.

-دنيا بطمة ابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.

-شاركت دنيا بطمة في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «آراب آيدول».

-حصدت على المركز الثاني، إذ كانت تنافس الفنانة المصرية كارمن سليمان التي احتلت المركز الأول.

لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة «أراب آيدول».

شاركت دنيا بطمة في برنامج «Studio 2M»، أحد أشهر البرامج اكتشاف الأصوات في المغرب، واحتلت مرتبة مشرفة.

أنهت دراستها في مجال السياحة، قبل مشاركتها في البرنامج الشهير «أراب آيدول» عام 2011.

تزوجت من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية حلا الترك، التي سبق، وأن شاركت في برنامج «أراب جوت تالنت»، عام 2013.

 رزقت دنيا بطمة، في عام 2017، بابنتها الأولى، التي أسمتها غزل.

انهارت دنيا ودخلت في نوبة من البكاء، بسبب خلافاتها مع حلا الترك، ابنة زوجها، التي وصلت حد السوشيال ميديا، وتحدثت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «لو فيه فنانة غيري في الهم ده، أبصملك إنها تعتزل، ربنا العارف مين الظالم ومين المظلوم، طلع عليا إشاعات من أقرب الناس اللي كانت عايشة معايا، فأمر طبيعي إن الناس تصدقها».

 


 

داخل حمام سباحة دنيا بطمة بإطلالة جذابة قضاء اجازتها الصيفية فيديو كليب الفنانة دنيا بطمة

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