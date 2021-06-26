وزيرة التضامن تختتم زيارتها لـ" مطروح" بتفقد دار رعاية الأيتام " بنين"

اختتمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام " بنين" بالكيلو "٧"، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها ،وملحق بها ١٧ ابنا تتراوح أعمارهم من ١٦ إلي ١٧ عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره ٦ سنوات.

وحرصت نيفين القباج علي لقاء أبناء الدار والمشرفين القائمين عليها ، مشيدة بالمستوي المتميز الذي وجدت عليه الدار، وحرصها علي تلبية جميع مطالب الأبناء، كما وجه الأبناء الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي علي حرصها علي توفير كل سبل الرعاية لهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد تفقدت صباح اليوم مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان والاحتفال بتخرج دفعة من متعافي الإدمان "، وافتتحت مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبني وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات ،حيث يقام المجمع علي مساحة ١٠٦٦ مترًا مربعًا ، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل ، كما تشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز الرعاية النهاري لـ أطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته ،و يقام علي مساحة ١٨٠٠ متر مربع، ويضم ١١ غرفة، بالإضافة إلي قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي،وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

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