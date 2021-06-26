تفاصيل مشروع تطوير القوس الجنوبي و 6 مشروعات بالطريق الدائري للقضاء على التكدسات

قال محمود الشيخ، مدير مشروع القوس الشمالي للطريق الدائري، إن المرحلة الأولى تضم مشروع توسيع الطرق وعدد الحارات عن طريق نظم إنشاء جديدة، بالإضافة إلى صيانة الطريق الدائري القديم بالكامل، وأيضا مشروع خاص بالإنارة الحديثة على الطريق الدائري.



وأضاف محمود، خلال حواره في برنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطريق الدائري يشهد إنشاء 6 مشاريع جديدة، 4 مشاريع في المرحلة الأولى و2 داخل المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع القوس الشمالي للطريق الدائري بنسبة 95%، ويتبقى بعض الأعمال البسيطة منها نزع الملكية الخاصة بالسكان.



وأوضح مدير مشروع القوس الشمالي للطريق الدائري، أن مشروع النقل الذكي يمنع الوقوف العشوائي والتكدسات، وأن المرحلة الأولى من المتوقع ان تنتهي بنهاية شهر 12 القادم، لافتا إلى أن وير الطرق القديمة من أصعب المشاريع، موضحا: لأنه يتم إنهاء التطوير دون وجود أي تعطيل لحركة المرور، وهذا يعد تحدي كبير للغاية.

قال ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير القوس الجنوبى بالطريق الدائري، إن قطاع الأوتوستراد حتى المريوطية يعد الأعلى من حيث الكثافة المرورية، لافتًا إلى أن الطريق يتكون من 4 حارات لكل اتجاه، ولذلك لا يستوعب الحركة المرورية المتواجدة عليه.

وأضاف ممدوح سليمان، خلال لقائه ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم إضافة 4 حارات بإجمالي 8 حارات لكل اتجاه وفقا للتوجيهات الخاصة بتوسيع الطرق، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من تطوير القطاع سيستغرق المواطن 15 دقيقة فقط للمرور عليه.

تفاصيل مشروع تطوير القوس الجنوبي بالطريق الدائري



وأوضح أن القطاع سيتم ربطه بالمحاور الجديدة مثل محور الزمر والحضارات، متابعا: المحاور تساهم في تقليل الكثافات المرورية، منوها بأن الهيئة ستعمل على تطوير مداخل ومخارج طريق الأوتوستراد بحلول 30 يونيو الجاري.

وأشار مدير مشروع تطوير القوس الجنوبى بالطريق الدائري، إلى أن الهيئة تعمل على تطوير تقاطع البحر الأعظم وعثمان محرم وغيره من التقاطعات، مشددا على أنه سيتم الانتهاء من طريق القوس الجنوبى للطريق الدائرى بنهاية شهر أغسطس القادم.