60 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة مياه شرب بقرية تليجة بالشرقية

قال محافظ الشرقية ممدوح غراب إن أعمال إنشاء محطة مياه شرب بقرية تليجة التابعة للوحدة المحلية الهجارسة، بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية عشرة آلاف متر مكعب في اليوم، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال أول يوليو المقبل.

محطه مياه شرب بقرية تليجة



وأكد المحافظ - خلال تصريح اليوم /السبت/ - أنه جرى التشديد على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، للانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل ومراعاة المواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأية صعوبات، قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد؛ لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين والقضاء على ضعف مياه الشرب بالمنازل.



وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل ،بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

