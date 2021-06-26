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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. شيكابالا يعقد جلسة مع بن شرقي وعواد

شيكابالا
شيكابالا

 

عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات مساء اليوم السبت.

ويحرص شيكابالا على منح نصائح للاعبين بصورة ودية خاصة أنه قائد الفريق.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع مع لاعبي الفريق سريعا على هامش التدريبات مساء اليوم السبت، بملعب النادي استعدادا لمواجهة مصر المقاصة يوم الاثنين بالدوري الممتاز.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالتركيز في المواجهة المقبلة، وعدم الالتفات لنتيجة المباراة السابقة في كأس مصر.. مؤكدا أن الظروف مختلفة بشكل كبير ومن الضروري حصد النقاط الثلاث.

ويواصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.


ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

و أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة  والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

الزمالك الدوري الممتاز نادي الزمالك مران الزمالك المقاصة

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