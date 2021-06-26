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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة جديدة تكشف العلاقة بين التوتر المزمن والزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

توصلت دراسة جديدة إلى أن  التوتر المزمن يلعب دورا كبيرا فى الإصابة بمرض الزهايمر الذى يتسبب في فقدان الذاكرة بشكل تدريجي .

وذكر موقع "ساينس ألرت" أن الباحثين القائمين على الدراسة قد قاموا بالتركيز على جزء من الدماغ يسمى المحور الوطائي - النخامي - الكظري (HPA)، وهو يشمل ثلاث غدد صماء وهي الوطاء والغدة النخامية والغدة الكظرية، وهى المسؤولة عن تفاعل الإنسان مع عوامل التوتر والإجهاد.

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وقد وجدت الدراسة أن هناك علاقة بين التوتر المزمن وبين الإصابة بمرض الزهايمر الذي يسبب النسيان والخرف وذلك دون أن تحديد مدة التوتر وطبيعته.

وتساعد إدارة مستويات الإجهاد في وقت مبكر من حياة الإنسان فى حمايته من العديد من أمراض الجهاز العصبي.

قال عالم الوراثة الجزيئية في جامعة كيرتن الأسترالية، ديفيد جروث، أن التوتر المزمن يؤثر على العديد من المسارات البيولوجية داخل أجسامنا ويسبب العديد من الأمراض.

وأضاف “ جروث”  أن محور HPA يعمل على تنظيم إفراز هرمون الكورتيزول الستيرويدي، وكلما زاد الضغط زاد إفراز الهرمون، ويلاحظ لدى مرضى الزهايمر وجود زيادات في مستويات الكورتيزول بسبب خلل في محور  HPA.

أشار الباحثون إلى أن العوامل الوراثية تؤثر على محور HPA مما يتسبب في إصابة الإنسان بالتهاب في الدماغ، والذي من المعروف أنه يساهم في تلف الخلايا العصبية التي تظهر في أمراض مثل مرض الزهايمر.

وأكد الباحثون أن تحديد الآليات الجزيئية الكامنة وراء الارتباط بين التوتر المزمن ومرض الزهايمر بجانب تحديد العوامل الوراثية مما يساعد في وضع أهداف علاجية جديدة بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تستهدف إدارة التوتر المزمن .

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