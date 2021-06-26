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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدنمارك تتقدم على ويلز بهدف نظيف في ثمن نهائي يورو 2020

صدى البلد

أحرز كاسبر دولبيرج، هدف التقدم لمنتخب الدنمارك، في المباراة التي تجمعه بنظيره الويلزي، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وسجل دولبيرج الهدف الأول للدنمارك في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة بباطن القدم من على حدود منطقة جزاء ويلز.

تشكيل الدنمارك أمام ويلز في يورو 2020

وضم تشكيل الدنمارك أمام ويلز  في بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” كل من:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - يانيك فيسترجارد - سيمون كايير 

خط الوسط: جينس ستريجير - بيير إميل هويبيرج - توماس ديلايني - جواكيم مايهلي - ميكيل دامسيجارد

خط الهجوم:مارتن برايثويت - كاسبر دولبيرج

تشكيل ويلز أمام الدنمارك في يورو 2020

وضم تشكيل ويلز لمواجهة الدنمارك في بطولة يورو 2020 كل من:

في حراسة المرمى: داني وارد 

خط الدفاع: بن ديفيز - كريس ميفام - جو رودن -كونور روبيرتس 

خط الوسط: جو ألين - إيرون رامزي - جو موريل 

خط الهجوم: دانيال جيمس - جاريث بيل - كايفير مور

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