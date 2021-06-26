جرائم جنائية.. جامعة القاهرة تكشف مستجدات أزمة فتاة الفستان

كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تفاصيل أزمة التنمر بالفتاة حبيبة والمعروفة إعلاميا بفتاة الفستان في الجامعة والتي تعرضت للتنمر، مؤكدا أنه لن نقبل إهانة أو التنمر ضد أي طالب أو طالبة.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، إن الفتاة تعرضت لجرائم جنائية، ومنها تحرش لفظي وتنمر داخل الحرم الجامعي، مضيفا أن هذا الأمر يعد بلاغا رسميا، وقررت احالة الأمر للنيابة العامة.



وتابع رئيس جامعة طنطا، أنه بهدف تحقيق العدالة والشفافية بحيث يكون هناك ردع ضد أي انوع من التلاعب بالفتيات، مستدركا أن النيابة العامة نثق فيها ثقة كبيرة وقادرة على كشف كل التفاصيل.



وأكمل رئيس جامعة طنطا، أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي ولم تقدم الفتاة شكوى لعميد الكلية ولا لوحدة مواجهة العنف ضد المرأة ولم تتفاعل مع الجامعة لكنها ذهبت للسوشيال ميديا.



وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن ما وصفته الفتاة في وسائل الإعلام يعتبر جرائم جنائية استدعى تحويل القضية للنيابة العامة.



في سياق آخر، كشفت حبيبة طارق الطالبة بالصف الثاني بكلية الآداب جامعة طنطا، تفاصيل سخرية المراقبين منها ومهاجمتها، بسبب ارتدائها فستانا في قاعة الامتحانات.

وقالت حبيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" أثناء خروجي من القاعة واستلام بطاقتي، فوجئت بالمراقب يسألني "هو أنت مسلمة ولا مسيحية".

وتابعت :" "المراقب بص لي بصة، وأنا طالعة لقيت مراقبة من لجنة أخرى، بتشد زميلتها وتقولها تعالي شوفي لابسة أيه، وقربت مني، قالتلي أنتِ نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه".

"المراقبة قالت لي هو أنتِ مسلمة ولا مسيحية، فردت عليها زميلتها شفت بطاقتها كانت محجبة وخلعت الحجاب، فقالت لي أنتِ قررتي تبقي قليلة الأدب؟ والمنتقبة قالت لي أنتِ منين أصلا، قلت لها من الإسكندرية، فردت التانية عليها قالت لها هم الإسكندرانية كده".

وأوضحت حبيبة: "أنا لابسة فستان تلتين كم وتحت الركبة، بقولها بنطلون أيه اللي ألبسه على الفستان، أنا مش فاهمة إيه اللي عملته، متساءلة :""ليه يحصل معايا كل ده، خلوني فرجة في الكلية، وكل الناس تبص عليا، وكنت عايزة أمشي بأقصى سرعة".



وفي سياق آخر، قال الدكتور عماد عتمان ، نائب رئيس جامعة طنطا ، على خلفية تنظيم قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، إن القافلة تقوم على تنظيم من الجامعة بالتعاون مع مبادرة " صناع الخير " ، وهي تشمل جميع التخصصات الطبية ، وعلى رأسهم تخصص " الأسنان " .

وأضاف عتمان ، نائب رئيس جامعة طنطا ، خلال لقاء لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، أن القافلة الطبية تضم تخصص لـ جراحة الأسنان ، وهو معد بشكل جبد جدا ، ويضم ثلاث كراسي لاستقبال المرضى ، ويختص بعلاج كافة مشكلات الإنسان .

وتابع نائب رئيس جامعة طنطا : بنقوم بدور أساسي وواجب من واجبات جامعة طنطا ، بالتعاون مع المبادرات الرئاسية .

ومن جانبه قالت الدكتورة " زينب سامي " ، منسق مبادرة " حياة كريمة " ، إن القافلة معدة بالتنسيق مع مبادرة " صناع الخير " ، والاستغاثات الطبية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء .

حقوق إنسان النواب: عرض تقرير بنتائج متابعة حياة كريمة على الجلسة العامة



قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعرض 3 تقارير علي الجلسة العامة، خلال الايام المقبلة، تتعلق بنتائج زياراتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظتي الإسكندرية وسوهاج، وزيارة سجن المرج.

جاء ذلك في تصريحات له علي هامش زيارة وفد اللجنة لمدينة برج العرب، بصحبة جاكلين عاز نائب محافظ الاسكندرية، في إطار الزيارة التي تقوم بها اللجنة للمحافظة والتي استغرقت يومين.

وأوضح رضوان، أن التقرير الذي سيتم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، سيتضمن عدد من التوصيات والملاحظات ، التي دونها اعضاء اللجنة خلال تلك الزيارة، مشيرا إلى أن مشروعات حياة كريمة انجاز كبير للدولة المصرية وانتصار لحقوق إنسان المواطنين.

وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة وزميلي اللجنه النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت منصور وعبد النعيم حامد والنائب آيات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس.

واستمعت اللجنة لعرض من جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، والتي أكدت أن المشروع سيحقق نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستتنوع تلك الخدمات ما بين خدمات في الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحى والإنارة ومياه الشرب والأنشطة الرياضية وغيرها.

وأضافت أنه أن تم اختيار مدينة برج العرب القديمة و3 وحدات محلية تابعة لها وهي «بهيج وأبو صير والغربانيات» وتضم 48 قرية و5 نجوع تابعة لها ضمن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف، ومن المقرر أن يستفيد من أعمال التطوير حوالى 130 ألف مواطن من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الخدمات.

وتفقدت اللجنة خلال الزيارة عدد من الإنشاءات التي تم البدء فيها مثل خزان المياة الرئيسية بالكيلو ٣٨، وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، إن الرئيس السيسى نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلى فرص تنموية لبناء "الجمهورية الجديدة" التي يسعى لها، مضيفا أن "القيادة السياسية قدمت نموذجا في تحقيق المقومات الأساسية لحقوق الإنسان التي تتمثل في توفير الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية ، والمنشأت الشبابية .

