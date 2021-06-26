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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول تحرك برلماني لدعم فتاة الفستان بجامعة طنطا

فتاة الفستان
فتاة الفستان

طالبت دكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بتغليظ العقوبة ضد التنمر ب فتاة الفستان بسبب ملابسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا.  

وقلت عبلة الألفي في بيان لها مساء اليوم اختلف مع المراقبة جملة وتفصيلا فى قضية فتاة الفستان وسلوك المعلمة الذي يتجاوز كل الحدود فهي ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زي معين مادامت الطالبة ملابسها حشمة وفى حدود الأدب مؤكدة أن هذا الفعل تنمر وتعدى على الحريات.  اضافة إلي ان هذا ضغط نفسي شديد علي نفسية الطالبة يؤدي إلى قدرتها في ناديه الامتحان بحيادية.

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حكاية فستان هز جامعة.. هل يُعاقب المتنمرون على حبيبة طارق؟

كما أكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن السؤال عن ديانة طالبة ( أثناء الامتحان) هو عصف بالدستور الذي وافق عليه الشعب ! وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة (حبيبه طارق) : أنت قررتي تبقى مش محترمه وقليلة الأدب هي سب وقذف يعاقب عليه القانون !، مشيرة أن اختراق المتشددين لجامعة طنطا هو سيناريو لإفشال الدولة الذي حذر منه الرئيس..صمت الجامعة موافقة ضمنية علي دعم جماعات ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) داخل الجامعات !!.

وكانت قد كشفت حبيبة طارق المعروف إعلاميا بفتاة الفستان الطالبة بالصف الثاني بكلية الآداب جامعة طنطا، تفاصيل سخرية المراقبين منها ومهاجمتها، بسبب ارتدائها فستانا في قاعة الامتحانات.

وقالت حبيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" أثناء خروجي من القاعة واستلام بطاقتي، فوجئت بالمراقب يسألني "هو أنت مسلمة ولا مسيحية".

وتابعت فتاة الفستان:" "المراقب بص لي بصة، وأنا طالعة لقيت مراقبة من لجنة أخرى، بتشد زميلتها وتقولها تعالي شوفي لابسة أيه، وقربت مني، قالتلي أنتِ نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه".

"المراقبة قالت لي هو أنتِ مسلمة ولا مسيحية، فردت عليها زميلتها شفت بطاقتها كانت محجبة وخلعت الحجاب، فقالت لي أنتِ قررتي تبقي قليلة الأدب؟ والمنتقبة قالت لي أنتِ منين أصلا، قلت لها من الإسكندرية، فردت التانية عليها قالت لها هم الإسكندرانية كده".

وأوضحت فتاة الفستان: "أنا لابسة فستان تلتين كم وتحت الركبة، بقولها بنطلون أيه اللي ألبسه على الفستان، أنا مش فاهمة إيه اللي عملته، متسائلة :""ليه يحصل معايا كل ده، خلوني فرجة في الكلية، وكل الناس تبص عليا، وكنت عايزة أمشي بأقصى سرعة".

التنمر تغليظ العقوبة ضد التنمر طالبة الفستان جامعة طنطا لجنة امتحان بجامعة طنطا

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