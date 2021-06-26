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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

الأهلي - الترجي
الأهلي - الترجي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي، على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2020-2021.

يحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا مع مدربه بيتسو موسيماني، وذلك بعد فوزه في نهائي النسخة الأخيرة على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة من خلال قنوات bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا، إلا أن هناك عددا من القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي..

- قناة ON TIME SPORTS 1 أرضي، التردد 10853، معدل الترميز 27500 أفقي، القمر الصناعي نايل سات.

- قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

- قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

- قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

وتعد مباراة اليوم بين الأهلي والترجي التونسي هي المواجهة رقم 20 بين الفريقين على مستوى المنافسات الأفريقية، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 مباريات منها، وانتهت 8 مباريات على واقع التعادل، فيما فاز الترجي التونسي في 4 لقاءات، واستطاع لاعبو الأهلي تسجيل 19 هدفا، فيما أحرز لاعبو الترجي 15 هدفا.

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