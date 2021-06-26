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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض تدريبه غدا في العين السخنة

الزمالك
الزمالك


 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريبه غدًا الأحد بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقبل في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدًا بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومي.


قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تدريبات بالكرة خلال المران مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وركز كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية والكرات العرضية خلال هذه الفقرة، كما حرص على توجيه اللاعبين لتنفيذ تعليماته.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس

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